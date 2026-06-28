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Ольга Фреймут показала доньку-іменинницю і як оригінально святкує її 9-річчя у Лондоні
У молодшої доньки знаменитості день народження.
Українська ведуча Ольга Фреймут повідомила про важливе свято в її сім’ї.
У молодшої доньки знаменитості 28 червня день народження. Євдокії виповнюється вже дев’ять років. В Instagram-stories Ольга Фреймут опублікувала фото з іменинницею. На знімку дівчинка позувала в рожевій сукенці та зі стрічкою, на якій йшлося, що в неї день народження.
З нагоди особливої дати Ольга Фреймут організувала оригінальне святкування в Лондоні, де вони мешкають від початку повномасштабної війни в Україні. Ведуча зібрала друзів Євдокії та повела їх на майстер-клас. Дітлахи розвивали свої творчі навички. Вони власноруч розмальовували посуд. А після цього на них чекав солодкий стіл.
З днем народження сестричку вітав і брат Валерій. Він вручив Євдокії подарунок та повітряні кульки у формі квітів.
Зазначимо, Ольга Фреймут виховує трьох дітей. Старшу доньку Злату знаменитість народила від британського бізнесмена Ніла Мітчелла. Молодші діти ведучої — син Валерій та донька Євдокія — з’явились у шлюбі з медіаменеджером Володимиром Локотком.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут розвінчала міф про себе. Знаменитість також відверто розповіла про життя в Лондоні.