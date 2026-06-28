ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

Ольга Фреймут показала доньку-іменинницю і як оригінально святкує її 9-річчя у Лондоні

У молодшої доньки знаменитості день народження.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Українська ведуча Ольга Фреймут повідомила про важливе свято в її сім’ї.

У молодшої доньки знаменитості 28 червня день народження. Євдокії виповнюється вже дев’ять років. В Instagram-stories Ольга Фреймут опублікувала фото з іменинницею. На знімку дівчинка позувала в рожевій сукенці та зі стрічкою, на якій йшлося, що в неї день народження.

Ольга Фреймут із донькою Євдокією / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут із донькою Євдокією / © instagram.com/freimutolia

З нагоди особливої дати Ольга Фреймут організувала оригінальне святкування в Лондоні, де вони мешкають від початку повномасштабної війни в Україні. Ведуча зібрала друзів Євдокії та повела їх на майстер-клас. Дітлахи розвивали свої творчі навички. Вони власноруч розмальовували посуд. А після цього на них чекав солодкий стіл.

Молодша донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Молодша донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

З днем народження сестричку вітав і брат Валерій. Він вручив Євдокії подарунок та повітряні кульки у формі квітів.

Діти Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Діти Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Зазначимо, Ольга Фреймут виховує трьох дітей. Старшу доньку Злату знаменитість народила від британського бізнесмена Ніла Мітчелла. Молодші діти ведучої — син Валерій та донька Євдокія — з’явились у шлюбі з медіаменеджером Володимиром Локотком.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут розвінчала міф про себе. Знаменитість також відверто розповіла про життя в Лондоні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
242
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie