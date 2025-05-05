Ольга Фреймут показала фото з двома дітьми у Лондоні та зачарувала незвичним образом доньки

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Українська ведуча Ольга Фреймут уперше за тривалий час показала своїх двох молодших дітей від шлюбу з бізнесменом Володимиром Локотко.

Ведуча з сином Валерієм та донькою Євдокією під час повномасштабного вторгнення емігрувала до Великої Британії. Та нещодавно у фотоблогу Ольга показувала, що вона з дітьми поверталася на Батьківщину до України. Проте цього разу у сторіз повідомила, що знову повернулася до Лондона.

Там щасливе сімейство вже відвідало параді до Дня перемоги в Європі. А зіркова мама не втратила нагоду зробити знімки на згадку про день з дітьми. Тож постала одразу з сином і донькою в обіймах. На зображенні Євдокія попозувала у червоному пальті й чорних брюках, свій образ вона доповнила вишуканою сумкою. Тим часом її старший брат обрав для себе джинси, куртку й сумку на пояс.

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Ольга Фреймут з дітьми / © instagram.com/freimutolia

Крім того, Фреймут звернула особливу увагу на верхній одяг наймолодшої донечки. За словами ведучої, це червоне пальто Євдокії дісталося у спадок від старшої сестри Злати, яка зараз живе та навчається у США. Зокрема, Ольга показала архівне фото, як його спершу носила її старша донька Злата, а тепер через 12 років – Євдокія.

Ольга Фреймут зі старшою донькою / © instagram.com/freimutolia

Молодша донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Тімура Мірошниченка розсекретила, як їхня 6-річна донька Мія заробляє гроші.