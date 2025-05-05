ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
2 хв

Ольга Фреймут показала фото з двома дітьми у Лондоні та зачарувала незвичним образом доньки

Ведуча вигадала особливу родинну традицію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Українська ведуча Ольга Фреймут уперше за тривалий час показала своїх двох молодших дітей від шлюбу з бізнесменом Володимиром Локотко.

Ведуча з сином Валерієм та донькою Євдокією під час повномасштабного вторгнення емігрувала до Великої Британії. Та нещодавно у фотоблогу Ольга показувала, що вона з дітьми поверталася на Батьківщину до України. Проте цього разу у сторіз повідомила, що знову повернулася до Лондона.

Там щасливе сімейство вже відвідало параді до Дня перемоги в Європі. А зіркова мама не втратила нагоду зробити знімки на згадку про день з дітьми. Тож постала одразу з сином і донькою в обіймах. На зображенні Євдокія попозувала у червоному пальті й чорних брюках, свій образ вона доповнила вишуканою сумкою. Тим часом її старший брат обрав для себе джинси, куртку й сумку на пояс.

Ольга Фреймут з дітьми / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут з дітьми / © instagram.com/freimutolia

Крім того, Фреймут звернула особливу увагу на верхній одяг наймолодшої донечки. За словами ведучої, це червоне пальто Євдокії дісталося у спадок від старшої сестри Злати, яка зараз живе та навчається у США. Зокрема, Ольга показала архівне фото, як його спершу носила її старша донька Злата, а тепер через 12 років – Євдокія.

Ольга Фреймут зі старшою донькою / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут зі старшою донькою / © instagram.com/freimutolia

Молодша донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Молодша донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Тімура Мірошниченка розсекретила, як їхня 6-річна донька Мія заробляє гроші.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie