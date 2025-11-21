Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Реклама

Українська телеведуча Ольга Фреймут показала, як із донькою-копією порозважалась на концерті "Гомону" в Лондоні.

У нашумілого хору наразі європейський гастрольний тур. 20 листопада у музикантів відбувся концерт у Лондоні, Велика Британія. Там від початку повномасштабної війни разом із родиною мешкає Ольга Фреймут, я не змогла не відвідати подію. Компанію знаменитості склала молодша донька Євдокія, яка є просто копією зіркової мами.

У своєму Instagram ведуча ділилась, що зал був просто заповнений. Чимало охочих зібралося відвідати подію. Ольга Фреймут говорить, що концерт був неабияк особливим. Зал просто затамував подих, насолоджуючись виступом "Гомону".

Реклама

Ольга Фреймут та соліст "Гомону" Вадим Яценко / © instagram.com/freimutolia

"Зал боявся дихати, настрій у всіх, мов на недільній службі. Адже так, на сцені співали херувими. Якийсь чоловік позаду нас не втримався і почав і собі підспівувати. То його швидко втихомирили, а я співала подумки", - ділиться ведуча.

Особливо Ользі Фреймут запам'яталась розмова з донькою. Євдокії неабияк сподобались українські пісні, але дівчинка занепокоїлась, аби країна-агресорка їх нахабно не вкрала. Та Фреймут заспокоїла дівчину та запевнила, що композиціям вже багато років, і вони завжди асоціюватимуться саме з Україною.

Ольга Фреймут із донькою Євдокією / © instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут побувала в Києві. Ведуча була в місті саме тоді, коли Росія здійснила масований обстріл. Знаменитість показувала, як ховалась в укритті від ворожих дронів та ракет.