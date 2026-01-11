Ольга Фреймут показала, як з 19-річною донькою та рідною сестрою відпочиває у Буковелі

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Реклама

Українська ведуча Ольга Фреймут показала, як із 19-річною донькою та рідною сестрою насолоджується відпочинком у Буковелі.

Знаменитість приїхала з-за кордону до України на зимові свята. Також до неї приєдналась й старша донька Злата Мітчелл, яке навчається та живе в США. Спочатку родина побувала в Києві, а згодом вирушила на відпочинок на захід України. Сімейство для відпустки обрало гірськолижний курорт у Буковелі.

Ольга Фреймут у своєму Instagram активно ділиться знімками з відпочинку. Зокрема, вони зі Златою вже встигли насолодитися смачною їжею, неймовірними зимовими краєвидами, а також катанням на лижах.

Реклама

Ольга Фреймут із донькою Златою / © instagram.com/freimutolia

До речі, виявилося, разом із Ольгою Фреймут на відпочинку також перебуває й її рідна сестра Юлія, яка доволі рідкісна гостя в Instagram ведучої. Знаменитість показала, як вони разом підкорювали на лижах карпатські гори.

Рідна сестра Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська хизувалась відпочинком у Буковелі з молодшою донькою та чоловіком. Артистка показувала, як вони активно проводять час.