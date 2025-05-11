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Ольга Фреймут показала підрослих дітей та розповіла про важливу подію в житті 7-річної Євдокії
Молодша донька ведучої в Лондоні провела особливу церемонію.
Українська ведуча Ольга Фреймут показала двох помітно підрослих дітей та розповіла про важливу подію в житті 7-річної Євдокії.
Знаменитість наразі вже поїхала з України та перебуває в Лондоні. Там 10 травня в родині Ольги Фреймут сталася особлива подія. Зокрема, 7-річна Євдокія провела своє Перше Причастя. Ведуча одягнула донечку в білу сукню з блакитним поясом, який був прикрашений квіткою.
"Перше Причастя Євдокії. 10.05.25, Лондон, OLOV Church. З Богом все можливе, пам'ятай, донечко", - поділилася Ольга Фреймут.
Підтримати сестру також прийшов і 9-річний Валерій, у якого, ймовірно, вже було Перше Причастя. Він був одягнений у білу сорочку та світлий костюм у смужку.
Зазначимо, Перше Причастя – це особливе таїнство в житті вірян. Зокрема, саме тоді дитина вперше приймає Хліб життя, Тіло Ісуса Христа.
Нагадаємо, Ольга Фреймут прокоментувала російський паспорт чоловіка Володимира Локотка та пояснила, через що він не може від нього відмовитися.