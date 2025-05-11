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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

Ольга Фреймут показала підрослих дітей та розповіла про важливу подію в житті 7-річної Євдокії

Молодша донька ведучої в Лондоні провела особливу церемонію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Українська ведуча Ольга Фреймут показала двох помітно підрослих дітей та розповіла про важливу подію в житті 7-річної Євдокії.

Знаменитість наразі вже поїхала з України та перебуває в Лондоні. Там 10 травня в родині Ольги Фреймут сталася особлива подія. Зокрема, 7-річна Євдокія провела своє Перше Причастя. Ведуча одягнула донечку в білу сукню з блакитним поясом, який був прикрашений квіткою.

Ольга Фреймут із дітьми / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут із дітьми / © instagram.com/freimutolia

"Перше Причастя Євдокії. 10.05.25, Лондон, OLOV Church. З Богом все можливе, пам'ятай, донечко", - поділилася Ольга Фреймут.

Молодша донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Молодша донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Підтримати сестру також прийшов і 9-річний Валерій, у якого, ймовірно, вже було Перше Причастя. Він був одягнений у білу сорочку та світлий костюм у смужку.

Син Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Син Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Зазначимо, Перше Причастя – це особливе таїнство в житті вірян. Зокрема, саме тоді дитина вперше приймає Хліб життя, Тіло Ісуса Христа.

Нагадаємо, Ольга Фреймут прокоментувала російський паспорт чоловіка Володимира Локотка та пояснила, через що він не може від нього відмовитися.

 

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Дата публікації
Кількість переглядів
81
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