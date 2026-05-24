- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 2916
- Час на прочитання
- 1 хв
Ольга Фреймут показала постраждалу внаслідок жахливого обстрілу квартиру в Києві: "Це страшна ніч"
Ольга Фреймут під час атаки на Київ перебувала в столиці. Знаменитість разом із дітьми провела ніч в укритті.
Українська ведуча Ольга Фреймут показала свою постраждалу внаслідок обстрілу квартиру в Києві.
У ніч проти 24 травня російські окупанти цинічну атакували столицю України. Загарбники обстрілювали Київ ударними безпілотниками та ракетами різних типів. На жаль, без влучань не минулось. Пошкодження зафіксували у понад 40 локаціях Києва.
Ольга Фреймут, яка взагалі проживає за кордоном, під час жахливого обстрілу була в столиці разом із дітьми. Знаменитість не нехтувала сигналами повітряної тривоги. Тож, жаливу ніч ведуча разом із сином та донькою провела в укритті.
Як виявилося, Ольга Фреймут не дарма перебувала в безпечному місці. Квартира знаменитості постраждала внаслідок обстрілу. У приміщені повилітали вікна, довкола були уламки скла. Вочевидь, квартиру знаменитості зачепило вибуховою хвилею.
«Це страшна ніч. Моя квартира зараз», — поділилась з підписниками ведуча.
Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія розповідала про ворожий «приліт» по її сімейному бізнесу. Артистка тоді шокувала сумою збитків.