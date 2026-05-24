Ольга Фреймут показала постраждалу внаслідок жахливого обстрілу квартиру в Києві: "Це страшна ніч"

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Реклама

Українська ведуча Ольга Фреймут показала свою постраждалу внаслідок обстрілу квартиру в Києві.

У ніч проти 24 травня російські окупанти цинічну атакували столицю України. Загарбники обстрілювали Київ ударними безпілотниками та ракетами різних типів. На жаль, без влучань не минулось. Пошкодження зафіксували у понад 40 локаціях Києва.

Ольга Фреймут, яка взагалі проживає за кордоном, під час жахливого обстрілу була в столиці разом із дітьми. Знаменитість не нехтувала сигналами повітряної тривоги. Тож, жаливу ніч ведуча разом із сином та донькою провела в укритті.

Реклама

Діти Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Як виявилося, Ольга Фреймут не дарма перебувала в безпечному місці. Квартира знаменитості постраждала внаслідок обстрілу. У приміщені повилітали вікна, довкола були уламки скла. Вочевидь, квартиру знаменитості зачепило вибуховою хвилею.

«Це страшна ніч. Моя квартира зараз», — поділилась з підписниками ведуча.

Квартира Ольги Фреймут після обстрілу / © instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія розповідала про ворожий «приліт» по її сімейному бізнесу. Артистка тоді шокувала сумою збитків.

Новини партнерів