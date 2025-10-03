ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Ольга Фреймут показала рідкісні кадри з молодшою сестрою та розсекретила їхній вікенд

Дівчата вирішили влаштувати собі відпочинок у Європі.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Телеведуча Ольга Фреймут поділилася рідкісними світлинами з близькою людиною.

Фото з насиченого вікенду зірка опублікувала у своїх Instagram-сториз. На кадрах знаменитості позує її молодша на десять років сестра Юлія. Ведуча досить рідко демонструє родичку, тому публікація дійсно стала особливою.

Зі сториз стало зрозумілим, що для прогулянки сестри обрали столицю Франції — Париж. Спочатку Ольга жартівливо зазначила, що довелося стояти в черзі за трендовою іграшкою Лабубу.

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Журналістка похизувалася відвідуванням таких архітектурних пам’яток, як вежа Сен-Жак та собор Паризької Богоматері. На одній зі світлин на тлі собору Нотр-Даму постала і сама молодша сестра знаменитості. В наступних сториз зірка показала декілька естетичних фото та найголовнішу візитівку Парижа — Ейфелеву вежу.

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, нещодавно 19-річна донька Ольги Фреймут Злата Мітчелл поділилася, чи має намір повертатися до України після життя у США. Вона зізналася, що переїхала туди ще у 15 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie