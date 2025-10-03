Ольга Фреймут показала рідкісні кадри з молодшою сестрою та розсекретила їхній вікенд

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Телеведуча Ольга Фреймут поділилася рідкісними світлинами з близькою людиною.

Фото з насиченого вікенду зірка опублікувала у своїх Instagram-сториз. На кадрах знаменитості позує її молодша на десять років сестра Юлія. Ведуча досить рідко демонструє родичку, тому публікація дійсно стала особливою.

Зі сториз стало зрозумілим, що для прогулянки сестри обрали столицю Франції — Париж. Спочатку Ольга жартівливо зазначила, що довелося стояти в черзі за трендовою іграшкою Лабубу.

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Журналістка похизувалася відвідуванням таких архітектурних пам’яток, як вежа Сен-Жак та собор Паризької Богоматері. На одній зі світлин на тлі собору Нотр-Даму постала і сама молодша сестра знаменитості. В наступних сториз зірка показала декілька естетичних фото та найголовнішу візитівку Парижа — Ейфелеву вежу.

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

