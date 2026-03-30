Ольга Фреймут показала свою 91-річну бабусю й насмішила її жартом про вік: "Беру приклад"

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Українська ведуча Ольга Фреймут розповіла про особливе свято у родині.

Так, наприкінці березня бабусі зірки Юлії виповнився 91 рік. З нагоди свята зірка разом із дітьми та сестрою вирушила на Львівщину, до села Підгірці, щоб особисто привітати іменинницю Юлію. Родина приїхала не з порожніми руками — для бабусі підготували милий торт.

Під час святкування не обійшлося без гумору. У розмові про вік бабуся жартома заявила, що почувається на 82 роки, тоді як сама Ольга перед цим пожартувала, що іменинниці «25». І після цього щаслива бабуся задула свічку за свою «молодість і красу».

«Елегантно забути, скільки тобі років. Беру приклад з бабусі Юлі в її 91 рік, ой, „по-справжньому“ 82. Приїхали в Підгорець привітати іменинницю з дітьми і сестрою», — замилувала ведуча в Instagram.

Бабуся Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

У коментарях бабусю зірки засипали компліментами і теплими вітаннями з днем народження.

То скільки дівчині років, бо я так і не зрозуміла. А на вроду ну дуже красива!

Яка чудова бабуся! Здоровʼя та многая літа

Яка добра та красива бабуся. Здоров’ячка їй. До сліз приємно дивитися

