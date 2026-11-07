Ольга Фреймут показалася у Львові з мамою та молодшою на 10 років сестрою: який вигляд вони мають

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото з мамою Аллою та молодшою сестрою Юлією, з якими зустрілася у рідному Львові.

Сімейними моментами знаменитість ділиться з підписниками нечасто. Та цього разу зробила виняток і показала одразу двох найближчих жінок. На світлині всі троє позують в обіймах одна одної та усміхаються. Зустріч відбулася в готелі, де вони зупинилися. Особливу увагу привернули не лише тепла атмосфера кадру, а й продумані образи кожної з них.

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Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Для зустрічі Ольга обрала стриманий елегантний комплект: світло-сірий гольф, спідницю міді та бежеві туфлі на підборах. Її мама Алла віддала перевагу більш лаконічному поєднанню сірого джемпера та чорних штанів. Молодша сестра телеведучої Юлія, навпаки, додала своєму образу трохи зухвалості. Вона з'явилася у чорному гольфі, об'ємній куртці зі шкіряною фактурою, широких сірих штанах та гостроносих черевиках.

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Цікаво, що Юлія молодша за Ольгу на десять років. Водночас сестер пов'язує не лише родина, а й спільний професійний проєкт& 2015 року вони заснували видавництво.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут несподівано показала свого чоловіка та пригадала їхню романтику у Києві.

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