Ольга Фреймут повернулася до Києва до мами й сестри і показала, як ховалась від жахливого обстрілу
Знаменитість провела ніч в укритті.
Українська телеведуча Ольга Фреймут вперше за тривалий час повернулася до Києва.
Знаменитість від початку повномасштабної війни проживає у Лондоні. Однак час від часу ведуча повертається до України, як от і цього разу. Ольга Фреймут зустрілась із мамою та рідною сестрою. Вони провели атмосферний вечір при свічках та з келихом смачних напоїв.
Однак вже вночі їм довелося хвилюватися. Річ у тім, що країна-агресорка Росія масовано обстріляла Україну. Ведуча разом із родиною не нехтувала безпекою. Вони провели ніч в укритті. До речі, про хатнього улюбленця теж не забулися, а забрали його з собою в безпечне місце.
Зазначимо, у ніч проти 14 листопада Росія здійснила масовану атаку на Україну. Окупанти обстріляли українські міста дронами та ракетами різних типів. Під прицілом опинилася й столиця. Пошкодження зафіксовані практично у всіх районах Києва. На жаль, є постраждалі та загиблі.
Нагадаємо, тим часом фотографи Костянтин та Влада Ліберови зізнались, що їхній будинок постраждав від обстрілу. Вони розповіли, яких пошкоджень зазнало житло.