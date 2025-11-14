Ольга Фреймут повернулася до Києва до мами й сестри і показала, як ховалась від жахливого обстрілу

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Українська телеведуча Ольга Фреймут вперше за тривалий час повернулася до Києва.

Знаменитість від початку повномасштабної війни проживає у Лондоні. Однак час від часу ведуча повертається до України, як от і цього разу. Ольга Фреймут зустрілась із мамою та рідною сестрою. Вони провели атмосферний вечір при свічках та з келихом смачних напоїв.

Ольга Фреймут із мамою та рідною сестрою / © instagram.com/freimutolia

Однак вже вночі їм довелося хвилюватися. Річ у тім, що країна-агресорка Росія масовано обстріляла Україну. Ведуча разом із родиною не нехтувала безпекою. Вони провели ніч в укритті. До речі, про хатнього улюбленця теж не забулися, а забрали його з собою в безпечне місце.

Хатнього улюбленця родина Фреймут теж забрала до укриття / © instagram.com/freimutolia

Зазначимо, у ніч проти 14 листопада Росія здійснила масовану атаку на Україну. Окупанти обстріляли українські міста дронами та ракетами різних типів. Під прицілом опинилася й столиця. Пошкодження зафіксовані практично у всіх районах Києва. На жаль, є постраждалі та загиблі.

