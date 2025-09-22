Ольга Фреймут привітала молодшу доньку з важливою подією й здивувала, як та підросла

Ольга Фреймут з молодшою донькою / © instagram.com/freimutolia

Українська телеведуча Ольга Фреймут показала рідкісні кадри зі своєю 8-річною донечкою Євдокією.

В Instagram-сториз знаменитість опублікувала фото дівчинки й повідомила про важливу подію в її житті. Виявляється, Євдокія стала учасницею відомої в Україні волонтерської організації для молоді. Зіркова мама зазначила, що пишається своєю донькою й ще раз привітала її з високим досягненням.

Молодша донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Також Фреймут продемонструвала, як відбувалася посвята української скаутської організації у Великій Британії. Євдокія має дуже щасливий вигляд на світлині, що може свідчити про одне — дівчинка задоволена своєю участю в такому заході.

