Гламур
246
Ольга Фреймут привітала молодшу доньку з важливою подією й здивувала, як та підросла

Зірка заявила про новий важливий етап у житті Євдокії.

Українська телеведуча Ольга Фреймут показала рідкісні кадри зі своєю 8-річною донечкою Євдокією.

В Instagram-сториз знаменитість опублікувала фото дівчинки й повідомила про важливу подію в її житті. Виявляється, Євдокія стала учасницею відомої в Україні волонтерської організації для молоді. Зіркова мама зазначила, що пишається своєю донькою й ще раз привітала її з високим досягненням.

Також Фреймут продемонструвала, як відбувалася посвята української скаутської організації у Великій Британії. Євдокія має дуже щасливий вигляд на світлині, що може свідчити про одне — дівчинка задоволена своєю участю в такому заході.

Нагадаємо, нещодавно 19-річна донька Олі Фреймут Злата Мітчелл розчулила Мережу теплими кадрами з молодшими братом і сестрою. Дівчина показала, як вони разом проводять час під час сімейного відпочинку в Україні та зізналася, що погодилася на веселі авантюри, аби подарувати рідним незабутні емоції.

