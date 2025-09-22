- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 246
- Час на прочитання
- 1 хв
Ольга Фреймут привітала молодшу доньку з важливою подією й здивувала, як та підросла
Зірка заявила про новий важливий етап у житті Євдокії.
Українська телеведуча Ольга Фреймут показала рідкісні кадри зі своєю 8-річною донечкою Євдокією.
В Instagram-сториз знаменитість опублікувала фото дівчинки й повідомила про важливу подію в її житті. Виявляється, Євдокія стала учасницею відомої в Україні волонтерської організації для молоді. Зіркова мама зазначила, що пишається своєю донькою й ще раз привітала її з високим досягненням.
Також Фреймут продемонструвала, як відбувалася посвята української скаутської організації у Великій Британії. Євдокія має дуже щасливий вигляд на світлині, що може свідчити про одне — дівчинка задоволена своєю участю в такому заході.
Нагадаємо, нещодавно 19-річна донька Олі Фреймут Злата Мітчелл розчулила Мережу теплими кадрами з молодшими братом і сестрою. Дівчина показала, як вони разом проводять час під час сімейного відпочинку в Україні та зізналася, що погодилася на веселі авантюри, аби подарувати рідним незабутні емоції.