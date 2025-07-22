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- Гламур
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Ольга Фреймут приїхала до України та показала, як з сестрою та доньками час проводить
Ведуча показалася у місті, де народилася.
Українська телеведуча Ольга Фреймут повернулася до України.
Зірка, яка під час повномасштабної війни мешкає у Великій Британії, завітала до Стрия та рідного Нового Розділу, що на Львівщині. Там вона провела зворушливі дні з родиною — доньками Златою Мітчелл і Євдокією та сестрою.
У своєму фотоблогу Фреймут опублікувала серію фото з поїздки. На знімках видно, як телеведуча насолоджується спокійними митями в рідному місті: прогулюється, обідає в ресторані з близькими та проводить час із молодшою та старшою донькою. Зокрема, зірка показала Євдокію, яка бавилася з рудим кошеням вдома.
Також Ольга поділилася кадрами рідкісної зустрічі зі своєю сестрою, яка дуже схожа на неї. Разом вони провели затишний обід у ресторані.
Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Фреймут мешкає у Великій Британії разом із середніми дітьми — сином Валерієм і донькою Євдокією. Старша донька ведучої, Злата Мітчелл, також перебуває за кордоном, де навчається, але, як і мама, регулярно навідує Україну.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут показалася на стадіоні у Лондоні під час бою Усика та Дюбуа.