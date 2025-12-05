Ольга Фреймут розсекретила, на кого в США навчається її 19-річна донька: "Взяла собі два дипломи"

Ольга Фреймут із донькою Златою / © instagram.com/freimutolia

Реклама

Українська ведуча Ольга Фреймут розсекретила, на кого навчається її 19-річна донька.

Злата Мітчелл живе в США, де й здобуває освіту. Ольга Фреймут в інтерв'ю Анні Хаустовій зізнається, що її донька опановує дві кардинально різні спеціальності. Дівчина навчається на кінорежисерку в Каліфорнійському університеті. Окрім того, Злата захоплюється політикою. Тож, у цій сфері вона теж здобуває освіту.

"Вона вчиться гарно. Вона взяла собі два дипломи. Вона хотіла бути режисеркою, але вчиться на кінорежисурі в Каліфорнійському університеті. Вона любить політику і розбирається в ній, то в неї ще диплом політолога", - говорить ведуча.

Реклама

Донька Ольги Фреймут Злата / © instagram.com/zlata_mitchell

До слова, Ольгу Фреймут та її доньку розділяє чимала відстань. Ведуча живе у Великій Британії, а Злата – в США. Знаменитість зізнається, що розлука з дитиною дається їй нелегко. Звичайно, Фреймут хотіла б, аби донька жила поруч. Проте ведуча наголосила, що США – це вибір Злати, а вона, своєю чергою, має його прийняти.

"Це дуже складно. Я страшенно скучаю за Златою, але мені дуже допомагають Златині друзі. У Злати оточення прекрасне. З її подругами, які зараз у Лондоні, ми часто з ними зустрічаємося. Я не маю права забирати Злату зі США. Це мої проблеми, що я переживаю. Але яке я маю право ламати дитині те, що вона хоче?" – зазначила ведуча.

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут відверто розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком. Також знаменитість зізналась, як вони їх долають.