ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
2 хв

Ольга Фреймут розсекретила, на кого в США навчається її 19-річна донька: "Взяла собі два дипломи"

Також знаменитість зізналась, як переживає розлуку зі Златою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ольга Фреймут із донькою Златою

Ольга Фреймут із донькою Златою / © instagram.com/freimutolia

Українська ведуча Ольга Фреймут розсекретила, на кого навчається її 19-річна донька.

Злата Мітчелл живе в США, де й здобуває освіту. Ольга Фреймут в інтерв'ю Анні Хаустовій зізнається, що її донька опановує дві кардинально різні спеціальності. Дівчина навчається на кінорежисерку в Каліфорнійському університеті. Окрім того, Злата захоплюється політикою. Тож, у цій сфері вона теж здобуває освіту.

"Вона вчиться гарно. Вона взяла собі два дипломи. Вона хотіла бути режисеркою, але вчиться на кінорежисурі в Каліфорнійському університеті. Вона любить політику і розбирається в ній, то в неї ще диплом політолога", - говорить ведуча.

Донька Ольги Фреймут Злата / © instagram.com/zlata_mitchell

Донька Ольги Фреймут Злата / © instagram.com/zlata_mitchell

До слова, Ольгу Фреймут та її доньку розділяє чимала відстань. Ведуча живе у Великій Британії, а Злата – в США. Знаменитість зізнається, що розлука з дитиною дається їй нелегко. Звичайно, Фреймут хотіла б, аби донька жила поруч. Проте ведуча наголосила, що США – це вибір Злати, а вона, своєю чергою, має його прийняти.

"Це дуже складно. Я страшенно скучаю за Златою, але мені дуже допомагають Златині друзі. У Злати оточення прекрасне. З її подругами, які зараз у Лондоні, ми часто з ними зустрічаємося. Я не маю права забирати Злату зі США. Це мої проблеми, що я переживаю. Але яке я маю право ламати дитині те, що вона хоче?" – зазначила ведуча.

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут відверто розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком. Також знаменитість зізналась, як вони їх долають.

Дата публікації
Кількість переглядів
188
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie