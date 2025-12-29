Ольга Фреймут шокувала екстремальними розвагами з дітьми і показала, як підросли її син і донька

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Українська ведуча Ольга Фреймут показала свої розваги у різдвяний період.

Так, зірка у фотоблогу оприлюднила кадри з американських гірок. На екстремальному атракціоні за кордоном компанію їй склав син Валерій. Ольга показала кумедні кадри з їхніми емоціями. Помітно, що син ведучої отримує максимальну порцію адреналіну та гучно кричить, а його мама у цей час доволі спокійно їде та інколи звертається до Валерія.

«З Валерієм в космос», — написала зіркова мама.

Ольга Фреймут з сином / © instagram.com/freimutolia

Водночас Фреймут поділилася кадрами ще й з донькою Євдокією. Дівчинка разом з братом попозували на тлі парку розваг, в якому вони разом побували. А у коментарях підписники вже відзначили сміливість родини.

Донька та син Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Мені здається, що Оля або просто кайфує від поїздки, або бере інтервʼю у Валерія і не бачить що відбувається навколо, інакше не можу зрозуміти її спокій

Одного разу там — мені вистачило на все життя, щоб більше ніколи на подібне не наважуватись

Нічого собі, ви круті

Ви дуже сміливі!

