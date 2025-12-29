ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
1 хв

Ольга Фреймут шокувала екстремальними розвагами з дітьми і показала, як підросли її син і донька

Діти ведучої на свята порозважалися за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Українська ведуча Ольга Фреймут показала свої розваги у різдвяний період.

Так, зірка у фотоблогу оприлюднила кадри з американських гірок. На екстремальному атракціоні за кордоном компанію їй склав син Валерій. Ольга показала кумедні кадри з їхніми емоціями. Помітно, що син ведучої отримує максимальну порцію адреналіну та гучно кричить, а його мама у цей час доволі спокійно їде та інколи звертається до Валерія.

«З Валерієм в космос», — написала зіркова мама.

Ольга Фреймут з сином / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут з сином / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут з сином / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут з сином / © instagram.com/freimutolia

Водночас Фреймут поділилася кадрами ще й з донькою Євдокією. Дівчинка разом з братом попозували на тлі парку розваг, в якому вони разом побували. А у коментарях підписники вже відзначили сміливість родини.

Донька та син Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Донька та син Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

  • Мені здається, що Оля або просто кайфує від поїздки, або бере інтервʼю у Валерія і не бачить що відбувається навколо, інакше не можу зрозуміти її спокій

  • Одного разу там — мені вистачило на все життя, щоб більше ніколи на подібне не наважуватись

  • Нічого собі, ви круті

  • Ви дуже сміливі!

Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік також показав своїх трьох дітей, які підросли. Зірка вивів їх на паркет «Танців з зірками».

Дата публікації
Кількість переглядів
321
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie