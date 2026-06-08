Ольга Фреймут у паєтковій міні висловилася про стосунки з ексчоловіками: "Готовий віддати все"

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка часто ділиться з підписниками власними правилами життя та етикету, цього разу заговорила про особисте.

Зірка вирішила порушити тему завершених романтичних історій і розповіла, чому не тримає образ на своїх ексобранців. Своїми думками вона поділилася в Instagram. Для відеозвернення Фреймут обрала ефектну мінісукню, оздоблену паєтками, та записала ролик на балконі. У дописі знаменитість розмірковувала про почуття, які залишаються після розриву. І навіть процитувала відомого письменника.

«Якщо чоловік колись дуже любив жінку, він готовий зробити для неї все, що вона захоче, окрім того, щоби продовжувати її любити її», — почала Оля з цитати Оскара Вайлда.

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Ольга Фреймут

За словами Фреймут, саме це твердження багато в чому пояснює її ставлення до минулих стосунків. Вона переконана, що після розставання не варто вимагати від людини того, чого вона вже не може дати.

«Я згодна. Тому в мене хороші стосунки з усіма колишніми, бо я від них нічого не очікую, не розраховую на їхнє почуття і мені від них не потрібно ніяких подачок. Тому коли люди розлучаються, чоловік з цього почуття провини готовий віддати жінці все — маєтки, машини, останні райці, все, але не шматок свого серця», — поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут замилувала фото сина-красеня і розсекретила особливий подарунок йому на 10-річчя.

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