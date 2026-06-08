ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
522
Час на прочитання
2 хв

Ольга Фреймут у паєтковій міні висловилася про стосунки з ексчоловіками: "Готовий віддати все"

Зірка розкрила, як підтримує зв’язок з колишніми.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка часто ділиться з підписниками власними правилами життя та етикету, цього разу заговорила про особисте.

Зірка вирішила порушити тему завершених романтичних історій і розповіла, чому не тримає образ на своїх ексобранців. Своїми думками вона поділилася в Instagram. Для відеозвернення Фреймут обрала ефектну мінісукню, оздоблену паєтками, та записала ролик на балконі. У дописі знаменитість розмірковувала про почуття, які залишаються після розриву. І навіть процитувала відомого письменника.

«Якщо чоловік колись дуже любив жінку, він готовий зробити для неї все, що вона захоче, окрім того, щоби продовжувати її любити її», — почала Оля з цитати Оскара Вайлда.

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут

За словами Фреймут, саме це твердження багато в чому пояснює її ставлення до минулих стосунків. Вона переконана, що після розставання не варто вимагати від людини того, чого вона вже не може дати.

«Я згодна. Тому в мене хороші стосунки з усіма колишніми, бо я від них нічого не очікую, не розраховую на їхнє почуття і мені від них не потрібно ніяких подачок. Тому коли люди розлучаються, чоловік з цього почуття провини готовий віддати жінці все — маєтки, машини, останні райці, все, але не шматок свого серця», — поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут замилувала фото сина-красеня і розсекретила особливий подарунок йому на 10-річчя.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
522
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie