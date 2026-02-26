Ольга Фреймут відсвяткувала 44-річчя та з цієї нагоди наробила атмосферних світлин

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Українська телеведуча, авторка книжок і засновниця власного видавничого проєкту Ольга Фреймут здивувала прихильників новими знімками. 25 лютого вона відсвяткувала свій день народження й поділилася серією стильних фото.

На своєму Instagram-акаунті Фреймут опублікувала фотодобірку у вінтажному стилі, де постає в елегантному поєднанні білого светра та чорних брюк, що підкреслює родзинку загального стриманого, але вишуканого образу. Знімки зроблені в кабінеті, оздобленому книжковими полицями, дизайнерськими меблями, старовинним торшером та портретом на стіні, що додало світлинам особливого настрою та почерку авторки.

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Спочатку у підписі знаменитість відверто зазначила свій вік і додала біле сердечко.

«Мені 44», — закарбувала під дописом Ольга, та згодом вирішила залишити інтригу, прибравши цифри.

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

