Ольга Фреймут вперше за довгий час показала молодшу доньку-копію та захопила її новим хобі

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Українська телеведуча Ольга Фреймут потішила шанувальників новими сімейними кадрами та показала свою молодшу доньку, 8-річну Євдокію.

Зірка рідко ділиться світлинами дітей, тож публікація одразу викликала чималий інтерес серед її підписників. На першому фото в Instagram сама Фреймут постала у природному образі — з легким макіяжем, у сірій кофтинці та синіх джинсах. У руках телеведуча тримала червону іграшку-пташечку, що додало знімку затишної, домашньої атмосфери.

На другому кадрі з’явилася її донька Євдокія. Дівчинка сиділа у кафе з розпущеним волоссям, у темно-зеленій кофтинці та джинсах. Втім, на обличчі дитини можна було помітити серйозний, навіть трохи засмучений вираз обличчя.

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Родзинкою публікації стало коротке відео, де Євдокія катається на ковзанах. Видно, що дівчинці це приносить неабияке задоволення — вона впевнено тримається на льоду та демонструє справжню майстерність.

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, нещодавно 19-річна донька телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, відверто розповіла, чи планує повертатися до України після кількох років життя у США. Зіркова донька переїхала за океан у 15-річному віці та нині поділилася своїми думками про майбутнє.