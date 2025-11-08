- Дата публікації
Ольга Фреймут вперше за довгий час показала молодшу доньку-копію та захопила її новим хобі
Зіркова мама продемонструвала, як проводить час разом із 8-річною донечкою.
Українська телеведуча Ольга Фреймут потішила шанувальників новими сімейними кадрами та показала свою молодшу доньку, 8-річну Євдокію.
Зірка рідко ділиться світлинами дітей, тож публікація одразу викликала чималий інтерес серед її підписників. На першому фото в Instagram сама Фреймут постала у природному образі — з легким макіяжем, у сірій кофтинці та синіх джинсах. У руках телеведуча тримала червону іграшку-пташечку, що додало знімку затишної, домашньої атмосфери.
На другому кадрі з’явилася її донька Євдокія. Дівчинка сиділа у кафе з розпущеним волоссям, у темно-зеленій кофтинці та джинсах. Втім, на обличчі дитини можна було помітити серйозний, навіть трохи засмучений вираз обличчя.
Родзинкою публікації стало коротке відео, де Євдокія катається на ковзанах. Видно, що дівчинці це приносить неабияке задоволення — вона впевнено тримається на льоду та демонструє справжню майстерність.
