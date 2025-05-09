Ольга Фреймут висловилася про російський паспорт чоловіка й чому він не може відмовитися від нього

Ольга Фреймут з чоловіком / © instagram.com/freimutolia

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Українська ведуча Ольга Фреймут уперше за тривалий час висловилася про особисте життя.

Довкола 8-річного шлюбу зірки точиться чимало пліток. Зокрема, постійно обговорюють громадянство її чоловіка Володимира Локотка. Бізнесмен народився у Росії, але вже близько 18 років зрікся від минулого та будує нове життя в Україні. За словами Фреймут, її коханого пов'язує з РФ лише паспорт, якого він не може позбутися через особливості законодавства. Та врешті, Володимир віднайшов вихід із ситуації та обрав казахське громадянство.

"Користується він казахським паспортом. Але від російського не може відмовитися. Бо для цього йому треба поїхати до Росії, щоб взяти певну довідку. Тому люди, які мають російський паспорт, на жаль, не можуть від нього відмовитися так легко, навіть якщо так цього хотіли. В Україні у нього посвідка. Він живе й працює в Україні 18 років. Він працює у медіа, він має свій бізнес", — розповіла Ольга в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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Ольга Фреймут з чоловіком / © jetsetter.ua

За словами ведучої, це її ніколи не напружувало. Фреймут пояснює, що завжди була впевнена в проукраїнській позиції свого чоловіка, яку він демонстрував діями. Утім, вона з розумінням ставиться до того, що її обранця до кінця не зможуть зрозуміти.

"Я завжди сприймала його як іноземця, бо людина не народилася в Україні. Ми ж не можемо всі народитися тут. А так склалося, що у мене перший чоловік – британець, а інший – росіянин. Я до цього нормально ставилася, бо для мене важливо було бачити, хто він. Коли Росія наклала на мого чоловіка санкції, то це був шок для нашої сім'ї. Бо в нього нелегка доля. "Ворог народу" – неприємний титул. Але тебе все одно не будуть розуміти, бо ти частково маєш російську освіту й життя", - пояснила зірка.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут показала одразу двох дітей від Володимира Локотка та як вони підросли.