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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
303
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Ольга Фреймут розповіла про сварки з чоловіком і здивувала причинами: "Він засуджує"

Ведуча чесно розповіла про розбіжності в поглядах на виховання дітей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ольга Фреймут з чоловіком

Ольга Фреймут з чоловіком / © jetsetter.ua

Українська ведуча Ольга Фреймут чесно розповіла про конфлікти у родині.

Знаменитість розсекретила, що найчастіше з чоловіком Володимиром Локотком свариться через двох спільних дітей — сина Валерія та донечку Євдокію. А саме бізнесмена турбує те, як Ольга їх виховує. Ведуча зазначає, що її обранець прагне ідеального режиму для дітей і свариться через надмірну жагу до нових іграшок. Утім, зіркова мама чесно зізнається, що насправді по-дитячому проживає з молодшим сином і донькою ці миті радості й почувається найщасливішою мамою від таких забавок з дітьми.

Ольга Фреймут з дітьми від Володимира Локотка / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут з дітьми від Володимира Локотка / © instagram.com/freimutolia

"Він вносить корективи. Йому не подобається, що діти пізно лягають спати, бо у Великій Британії діти о 20:30 вже сплять. Наші лягають о 22:00. Йому не подобається, що вони багато часу проводять у YouTube. У них немає TikTok. Інколи ми тишком-нишком купуємо іграшки, ховаємо у комоді, але він засуджує. Бо він мінімаліст і любить мало речей. Тому він сварить і журить нас, що так не можна і "кого ти виховуєш". А я з ними можу мультики дивитися…" — поділилася ведуча в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут висловилася про паспорт РФ свого чоловіка Володимира Локотка та де насправді бізнесмен під час війни в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
303
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