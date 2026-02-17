ТСН у соціальних мережах

Ольга Фреймут замилувала фото 20-річної доньки-красуні і ніжно привітала її з важливим святом

Знаменитість поїхала до США не лише задля подорожі, а й з нагоди особливої дати.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ольга Фреймут зі старшою донькою

Ольга Фреймут зі старшою донькою / © instagram.com/freimutolia

Українська ведуча Ольга Фреймут повідомила про важливе свято в її родині.

17 лютого старша донька знаменитості святкує день народження. Ба більше, цьогоріч у Злати Мітчелл ще й ювілей. Дівчині виповнюється 20 років. Звичайно, з нагоди цього Ольга Фреймут публічно привітала доньку з особливою датою.

В Instagram-stories знаменитість опублікувала фото Злати. Окрім того, вона адресувала їй ніжні слова з привітаннями та побажаннями.

"Донечко, тобі 20. Нехай Господь береже тебе. Доросла дівчинка, кожен день з тобою – радість, гордість, виклик, щастя! Мені так пощастило, що обрала саме мене мамою", - звернулась до доньки знаменитість.

Ольга Феймут привітала старшу доньку з днем народження / © instagram.com/freimutolia

До речі, цьогоріч Злата святкуватиме день народження в родинному колі. До неї в гості приїхали мама з братом та сестрою. Про це раніше повідомила Ольга Фреймут та показувала, як із дітьми проводить час у США.

 

