Ольга Фреймут замилувала фото 20-річної доньки-красуні і ніжно привітала її з важливим святом
Знаменитість поїхала до США не лише задля подорожі, а й з нагоди особливої дати.
Українська ведуча Ольга Фреймут повідомила про важливе свято в її родині.
17 лютого старша донька знаменитості святкує день народження. Ба більше, цьогоріч у Злати Мітчелл ще й ювілей. Дівчині виповнюється 20 років. Звичайно, з нагоди цього Ольга Фреймут публічно привітала доньку з особливою датою.
В Instagram-stories знаменитість опублікувала фото Злати. Окрім того, вона адресувала їй ніжні слова з привітаннями та побажаннями.
"Донечко, тобі 20. Нехай Господь береже тебе. Доросла дівчинка, кожен день з тобою – радість, гордість, виклик, щастя! Мені так пощастило, що обрала саме мене мамою", - звернулась до доньки знаменитість.
До речі, цьогоріч Злата святкуватиме день народження в родинному колі. До неї в гості приїхали мама з братом та сестрою. Про це раніше повідомила Ольга Фреймут та показувала, як із дітьми проводить час у США.