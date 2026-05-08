Ольга Фреймут замилувала фото сина-красеня і розсекретила особливий подарунок йому на 10-річчя

Ольга Фреймут

Українська ведуча Ольга Фреймут повідомила про важливе свято в її родині.

Так, 8 травня у сина знаменитості день народження. Ба більше, у Валерія цьогоріч ще й ювілей, оскільки йому виповнюється 10 років. Ольга Фреймут вітала сина не лише особисто, а й у своєму Instagram.

Знаменитість опублікувала свіжі фото Валерія. На кадрах можна помітити, що хлопчина підріс та, як зазначили підписники ведучої, росте справжнім красенем.

Син Ольги Фреймут

Окрім того, Ольга Фреймут розсекретила, який особливий подарунок зробила йому на день народження. Знаменитість вручила синові сірого котика. Вони вже й дали йому ім’я — Мурчик.

«Синочку, з 10-м днем народження тебе. Нехай Мурчик стане добрим другом», — звернулась до сина знаменитість.

Діти Ольги Фреймут

До речі, ведуча також поринула у спогади. Вона поділилась архівними кадрами, де її синочок зображений зовсім крихітним. Фото були зроблені незадовго після пологів.

Ольга Фреймут із новонародженим сином

