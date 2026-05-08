Гламур
329
1 хв

Ольга Фреймут замилувала фото сина-красеня і розсекретила особливий подарунок йому на 10-річчя

Знаменитість привітала Валерія з днем народження.

Валерія Сулима
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Українська ведуча Ольга Фреймут повідомила про важливе свято в її родині.

Так, 8 травня у сина знаменитості день народження. Ба більше, у Валерія цьогоріч ще й ювілей, оскільки йому виповнюється 10 років. Ольга Фреймут вітала сина не лише особисто, а й у своєму Instagram.

Знаменитість опублікувала свіжі фото Валерія. На кадрах можна помітити, що хлопчина підріс та, як зазначили підписники ведучої, росте справжнім красенем.

Син Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Окрім того, Ольга Фреймут розсекретила, який особливий подарунок зробила йому на день народження. Знаменитість вручила синові сірого котика. Вони вже й дали йому ім’я — Мурчик.

«Синочку, з 10-м днем народження тебе. Нехай Мурчик стане добрим другом», — звернулась до сина знаменитість.

Діти Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

До речі, ведуча також поринула у спогади. Вона поділилась архівними кадрами, де її синочок зображений зовсім крихітним. Фото були зроблені незадовго після пологів.

Ольга Фреймут із новонародженим сином / © instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут розсекретила, де її діти проводитимуть літо без неї. Син та донька знаменитості самі обрали собі місце для відпочинку.

