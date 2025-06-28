Ольга Фреймут замилувала фото з 8-річною донькою та зворушила публічним зверненням до неї

Ольга Фреймут з донькою / © instagram.com/freimutolia

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У родині телеведучої Ольги Фреймут – особливе свято. Сьогодні, 28 червня її молодшій доньці Євдокії виповнилося вісім років.

З цієї нагоди зіркова мама опублікувала теплі архівні фото з іменинницею й звернулася до неї з щемким привітанням. У своєму дописі Ольга поділилася, що за збігом обставин поява на світ Євдокії припала на той самий день, коли не стало її улюбленої бабусі. Зіркова мама подякувала іменинниці за підтримку, яку та дарує навіть у своєму юному віці, і побажала їй залишатися вірною собі, попри всі виклики на шляху.

Ольга Фреймут з донькою / © instagram.com/freimutolia

"Як сильно я люблю тебе, моя дівчинка. Тебе можна назвати дивом, бо прийшла у цей світ у день, коли покинула його моя улюблена бабуся. А потім у твоїй дитячій пахло її парфумами, хоча вона у нашому будинку так і не встигла погостювати... Звісно, ти – не вона, але я завжди бачу в тобі неземне. А мудрість твоя, коли мені сумно, ти нагадуєш: "Мама, завтра настане новий день і буде сонечко!" Дякую, що ти моя. Нехай світ завжди буде лагідним до тебе. Будь здоровою і щасливою. Будь собою, навіть коли це стане викликом. Євдокія, з Днем народження! Фотографії з архіву", — зворушила ведуча.

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Нагадаємо, нещодавно дружина актора Євгена Кошового показала їхню 17-річню доньку у стильному образі та зачарувала, як вона змінилася.