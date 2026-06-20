Ольга Фреймут замилувала кадрами з підрослою донькою-красунею: чим вони займалися в Лондоні

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Українська телеведуча Ольга Фреймут у Лондоні показала рідкісні кадри з донькою Євдокією та розповіла про їхнє спільне захоплення.

Знаменитість показала, як проводить час із молодшою донькою у столиці Великої Британії. Світлини вона опублікувала в Instagram-історіях. Цього разу зіркова мама вирішила не влаштовувати гучних виходів, а присвятити день творчості. Для цього вони завітали до однієї з лондонських гончарних студій. Саме там на них чекало незвичне заняття.

Ольга Фреймут з донькою / © instagram.com/freimutolia

У кадрі Євдокія захоплено працювала над розписом керамічного посуду. Дівчинка старанно прикрашала тарілку власним малюнком, тоді як Фреймут спостерігала за процесом і підтримувала доньку. Телеведуча не стала детально коментувати похід до студії, однак охоче поділилася атмосферою творчого дозвілля.

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Нині Ольга Фреймут мешкає у Лондоні, де поєднує одразу кілька напрямів діяльності. Вона проводить зустрічі та майстер-класи з етикету, розвиває власний проєкт «Клуб манер», працює над книжками та долучається до благодійних ініціатив.

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