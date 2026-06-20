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- Гламур
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Ольга Фреймут замилувала кадрами з підрослою донькою-красунею: чим вони займалися в Лондоні
Ведуча похизувалася творчим відпочинком із молодшою донькою.
Українська телеведуча Ольга Фреймут у Лондоні показала рідкісні кадри з донькою Євдокією та розповіла про їхнє спільне захоплення.
Знаменитість показала, як проводить час із молодшою донькою у столиці Великої Британії. Світлини вона опублікувала в Instagram-історіях. Цього разу зіркова мама вирішила не влаштовувати гучних виходів, а присвятити день творчості. Для цього вони завітали до однієї з лондонських гончарних студій. Саме там на них чекало незвичне заняття.
У кадрі Євдокія захоплено працювала над розписом керамічного посуду. Дівчинка старанно прикрашала тарілку власним малюнком, тоді як Фреймут спостерігала за процесом і підтримувала доньку. Телеведуча не стала детально коментувати похід до студії, однак охоче поділилася атмосферою творчого дозвілля.
Нині Ольга Фреймут мешкає у Лондоні, де поєднує одразу кілька напрямів діяльності. Вона проводить зустрічі та майстер-класи з етикету, розвиває власний проєкт «Клуб манер», працює над книжками та долучається до благодійних ініціатив.
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