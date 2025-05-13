Ольга Фреймут здивувала, як уколи ботоксу нашкодили її здоров'ю: "Навіщо я це зробила"

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Реклама

Українська ведуча Ольга Фреймут, яка нещодавно показала підрослих дітей, здивувала, як уколи ботоксу нашкодили її здоров'ю.

До цієї процедури знаменитість вдавалась лише раз. Фреймут в інтерв'ю Раміні Есхакзай говорить, що страждала від мігреней. Тим часом косметологиня запевнила ведучу, що уколи ботоксу допоможуть позбутися болів. Ольга Фреймут дослухалася поради, але потім пошкодувала про це. За словами ведучої, в неї почалися після цього ще сильніші мігрені.

"Я колола ботокс. Навіщо я це зробила…Я потім злягла. Косметологиня казала: "Давайте я вколю ботокс", бо в мене були сильні мігрені. У мене такі мігрені, що я можу лягти пляцком і лежати п'ять днів. Я можу в окулярах ходити по хаті через світло, воно на мене так діє. Мені пообіцяла ця косметологиня, що вона вколе ботокс, і в мене припинить боліти голова. Вона вколола, а в мене ще більше почало боліти", - поділилася ведуча.

Реклама

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Наразі Ольга Фреймут віддає перевагу природному старінню. Єдине, ведуча користується якісною зволожувальною доглядовою косметикою. Також знаменитість робила біоревіталізацію – процедура, що допомагає омолоджувати та зволожувати шкіру завдяки уколам, що містять гіалуровану кислоту. Тим не менш, ведуча запевняє, що приймає свій вік і їй подобаються всі зміни в зовнішньому вигляді, в тому числі й зморшки.

Нагадаємо, в цьому інтерв'ю Ольга Фреймут також зробила скандальні заяви про Машу Єфросиніну. Ведуча заявила, що колезі симпатизував її чоловік. Єфросиніна вже прокоментувала інтерв'ю Фреймут та звинуватила її в брехні.