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Ольга Фреймут здивувала, як уколи ботоксу нашкодили її здоров'ю: "Навіщо я це зробила"
Ведуча також розповіла, які процедури краси робила.
Українська ведуча Ольга Фреймут, яка нещодавно показала підрослих дітей, здивувала, як уколи ботоксу нашкодили її здоров'ю.
До цієї процедури знаменитість вдавалась лише раз. Фреймут в інтерв'ю Раміні Есхакзай говорить, що страждала від мігреней. Тим часом косметологиня запевнила ведучу, що уколи ботоксу допоможуть позбутися болів. Ольга Фреймут дослухалася поради, але потім пошкодувала про це. За словами ведучої, в неї почалися після цього ще сильніші мігрені.
"Я колола ботокс. Навіщо я це зробила…Я потім злягла. Косметологиня казала: "Давайте я вколю ботокс", бо в мене були сильні мігрені. У мене такі мігрені, що я можу лягти пляцком і лежати п'ять днів. Я можу в окулярах ходити по хаті через світло, воно на мене так діє. Мені пообіцяла ця косметологиня, що вона вколе ботокс, і в мене припинить боліти голова. Вона вколола, а в мене ще більше почало боліти", - поділилася ведуча.
Наразі Ольга Фреймут віддає перевагу природному старінню. Єдине, ведуча користується якісною зволожувальною доглядовою косметикою. Також знаменитість робила біоревіталізацію – процедура, що допомагає омолоджувати та зволожувати шкіру завдяки уколам, що містять гіалуровану кислоту. Тим не менш, ведуча запевняє, що приймає свій вік і їй подобаються всі зміни в зовнішньому вигляді, в тому числі й зморшки.
Нагадаємо, в цьому інтерв'ю Ольга Фреймут також зробила скандальні заяви про Машу Єфросиніну. Ведуча заявила, що колезі симпатизував її чоловік. Єфросиніна вже прокоментувала інтерв'ю Фреймут та звинуватила її в брехні.