Ольга Фреймут зробила неочікувану заяву про Машу Єфросиніну: "Їй подобався мій чоловік"

Ольга Фреймут, Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

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Українська ведуча Ольга Фреймут розкрила цікаву деталь про свою колегу Машу Єфросиніну.

Зірка стверджує, що майже не знайома з ведучою. Ольга пригадала, що починала знімання свого проєкту, коли Маша вже мала високий рейтинг в шоубізнесі. До того ж через специфіку роботи вони доволі рідко перетиналися на знімальних майданчиках.

"Відверто, Машу я мало знаю. Маша вела проєкти на сцені, а я десь там під сценою знімала "Ревізор". Тоді вона належала до категорії найкращих ведучих, а я була однією з перших, хто вів реаліті. Тому ми з нею не перетиналися, бо вона була в павільйонах, а я — в роз'їздах з командою", — зізналася Фреймут в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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Ольга Фреймут з чоловіком і дітьми / © instagram.com/freimutolia

Проте все ж ведуча добре запам'ятала симпатію Єфросиніної до бізнесмена Володимира Локотка. Фреймут, яка потім вийшла заміж за нього, зізнається, що насправді її чоловік подобався багатьом.

"Вона кликала мене на інтерв'ю, але ж я не даю їх, бо про що говорити. Але я точно знаю, що їй подобався мій чоловік, бо про це багато пишуть і це не секрет. Але він багатьом подобається. У нього такі красиві очі, блакитні, й він дуже добрий, щедрий, класний", — додала Ольга.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут висловилася про свого чоловіка Володимира Локотка та його громадянство РФ.