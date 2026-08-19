Ольга Фреймут зробила першу пластичну операцію: що в собі змінила ведуча і чому це було необхідно

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Українська ведуча та експертка з етикету Ольга Фреймут зробила першу в житті пластичну операцію.

Про це 44-річна знаменитість оголосила в Instagram. Так, ведуча наважилась лягти під ніж пластичного хірурга. Зокрема, Ольга Фреймут зробила підтяжку грудей. Зірка запевняє, що ця операція була просто необхідною, оскільки троє пологів дали про себе знати.

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«Я повернула собі силует, підтягнула декольте. Після трьох пологів та медичних показань операція була необхідна, але відтягувала її роками», — ділиться ведуча.

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Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Пластичну операцію Ольга Фреймут робила в Україні, оскільки не хотіла, щоб це було за кордоном. Ведуча обрала хірурга, який працює в одній із клінік Львова. Саме він й зробив Ользі Фреймут мастопексію — підтяжку грудей без імплантів. Зараз знаменитість відновлюється після операції. Коли мине процес реабілітації, тоді можна буде помітити результат.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Світлана Вольнова зробила першу пластичну операцію на обличчі. Знаменитість похвалилась результатом і здивувала молодим виглядом.

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