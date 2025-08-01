Ольга Горбачова чесно зізналася, коли Нікітін виїхав з України та які обставини цьому посприяли

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

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Українська артистка Ольга Горбачова, яка раніше заявила про розлучення з продюсером Юрієм Нікітіним, розкрила рік та причини їхнього виїзду з України.

Зірка поділилася, що вся родина остаточно ухвалила рішення жити за кордоном ще за рік до повномасштабного вторгнення. В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що причиною еміграції стало майбутнє старшої доньки, адже вони вбачали в ній неабиякий музичний талант.

"Ми вирішили поїхати ще влітку 2021-го року через нашу старшу доньку. Я робила й прощальні концерти, бо я справді завершувала те, що робила тут. Мене завжди дуже захоплювали історії, коли батьки могли відмовитись від свого его, кар'єри, навіть дуже класної, і поїхати підтримати талант дитини", — пояснила Горбачова.

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Юрій Нікітін і Ольга Горбачова з дітьми / © instagram.com/gorbachovaolga

За словами артистки, їхня донька на той момент вже писала власні пісні, а її потенціал у сфері світової музики став для сім’ї очевидним. Тож Ольга разом з Юрієм поставили талант підлітка в пріоритет і стали надійною опорою в закордонному розвитку її кар'єри.

"Наша старша донька – вона дуже великий талант, сонграйтер і співачка. Вона зараз розвиває якраз свою музичну кар'єру в США. І ми розуміли, що якщо йдеться про велику гру, то батьки мають бути в команді, тому що цей бізнес небезпечний для жінки у вищих ешелонах. Ми знаємо про всі історії з P.Diddy", — додала ексдружина продюсера.

Попри вибір США для еміграції, Горбачова говорить, що все одно дуже віддана своїй Батьківщині. Тож регулярно навідується до рідної України. Зокрема, зараз артистка разом з двома доньками, але без Нікітіна, перебуває у Києві.

"Я живу частково в Нью-Йорку, частково в Лос-Анджелесі, бо там дві мої доньки, в різних зараз містах. І в Києві я живу 3-4 місяці на рік. Я приїхала зараз додому з двома доньками", — зізналася Ольга.

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Нагадаємо, нещодавно Ольга Горбачова ділилася, ким зараз працює та на які гроші живе.