ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1661
Час на прочитання
2 хв

Ольга Горбачова чесно зізналася, коли Нікітін виїхав з України та які обставини цьому посприяли

Велику роль у прийнятті рішення про еміграцію відіграла донька тоді ще подружжя.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Юрій Нікітін і Ольга Горбачова

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

Українська артистка Ольга Горбачова, яка раніше заявила про розлучення з продюсером Юрієм Нікітіним, розкрила рік та причини їхнього виїзду з України.

Зірка поділилася, що вся родина остаточно ухвалила рішення жити за кордоном ще за рік до повномасштабного вторгнення. В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що причиною еміграції стало майбутнє старшої доньки, адже вони вбачали в ній неабиякий музичний талант.

"Ми вирішили поїхати ще влітку 2021-го року через нашу старшу доньку. Я робила й прощальні концерти, бо я справді завершувала те, що робила тут. Мене завжди дуже захоплювали історії, коли батьки могли відмовитись від свого его, кар'єри, навіть дуже класної, і поїхати підтримати талант дитини", — пояснила Горбачова.

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова з дітьми / © instagram.com/gorbachovaolga

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова з дітьми / © instagram.com/gorbachovaolga

За словами артистки, їхня донька на той момент вже писала власні пісні, а її потенціал у сфері світової музики став для сім’ї очевидним. Тож Ольга разом з Юрієм поставили талант підлітка в пріоритет і стали надійною опорою в закордонному розвитку її кар'єри.

"Наша старша донька – вона дуже великий талант, сонграйтер і співачка. Вона зараз розвиває якраз свою музичну кар'єру в США. І ми розуміли, що якщо йдеться про велику гру, то батьки мають бути в команді, тому що цей бізнес небезпечний для жінки у вищих ешелонах. Ми знаємо про всі історії з P.Diddy", — додала ексдружина продюсера.

Попри вибір США для еміграції, Горбачова говорить, що все одно дуже віддана своїй Батьківщині. Тож регулярно навідується до рідної України. Зокрема, зараз артистка разом з двома доньками, але без Нікітіна, перебуває у Києві.

"Я живу частково в Нью-Йорку, частково в Лос-Анджелесі, бо там дві мої доньки, в різних зараз містах. І в Києві я живу 3-4 місяці на рік. Я приїхала зараз додому з двома доньками", — зізналася Ольга.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Горбачова ділилася, ким зараз працює та на які гроші живе.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie