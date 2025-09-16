Ольга Горбачова після розлучення з Нікітіним заговорила про нові стосунки

Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

Українська артистка Ольга Горбачова після розлучення з продюсером Юрієм Нікітіним заговорила про нові стосунки.

Знаменитість в Instagram зізналась, що весь час присвячувала себе чоловікові. За словами Горбачової, саме такій концепції вона слідувала. Утім, артистка вирішила змінювати своє мислення. Зараз Ольга Горбачова вчиться присвячувати життя собі.

Поки що виконавиця до нових стосунків не готова. Ольга Горбачова дала зрозуміти, що не хоче знову повторювати попередню концепцію. Коли ж артистка буде присвячувати життя собі, тоді ж і буде готовою до нових стосунків.

"Я поки не знаю іншої концепції, крім як присвячувати себе чоловіку. Коли я її засвоюю, тоді, може, в мене знову стануться стосунки. А поки є шанс потрапити в ту ж саму історію, навіщо в неї потрапляти? Навчись концепції присвячувати життя собі, і тоді інші захочуть присвятити його тобі", - поділилася думками артистка.

Зазначимо, наприкінці липня Ольга Горбачова оголосила про розлучення з Юрієм Нікітіним, з яким дев'ять років прожила в шлюбі. Ініціаторкою розриву була саме артистка, оскільки в неї більше не було ресурсу на ці стосунки. У колишнього подружжя є дві доньки. Нещодавно артистка висловилася про їхнє виховання.