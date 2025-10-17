ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

Ольга Горбачова показала дорослих доньок від Нікітіна та як з ними проводить час за кордоном

Артистка продемонструвала, який зараз вигляд мають їхні з продюсером діти.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ольга Горбачова

Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

Українська артистка Ольга Горбачова вперше за тривалий час показала одразу двох доньок від колишнього чоловіка, продюсера Юрія Нікітіна.

Сімейними світлинами артистка поділилася в Instagram. На першому кадрі 11-річна Серафима та 20-річна Поліна бавились. Дівчатка влаштувати жартівливу сцену з емоційною сваркою. До речі, все це відбувалось англійською мовою.

Доньки Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна / © instagram.com/gorbachovaolga

Доньки Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна / © instagram.com/gorbachovaolga

На наступних кадрах Поліна та Серафима мило йшли вулицею і при цьому тримались за руки. Як зазначила Ольга Горбачова, особливо їй подобаються миті, коли доньки не сваряться, а з любов'ю ставляться одна до одної.

"Обожнюю проводити час із цими двома "дурепами". Особливо ходити позаду і насолоджуватися моментами, коли вони не лаються, а любляться", - зазначила артистка.

Доньки Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна / © instagram.com/gorbachovaolga

Доньки Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна / © instagram.com/gorbachovaolga

Зазначимо, Ольга Горбачова виховує двох доньок від продюсера Юрія Нікітіна. Влітку цьогоріч стало відомо, що подружжя розлучається. Після розриву вони залишились в чудових стосунках одне з одним.

До речі, Юрій Нікітін наразі активно допомагає 20-річній доньці будувати музичну кар'єру. Нещодавно продюсер розкрив, скільки коштів вкладає в проєкт Поліни та чи продюсує її.

Дата публікації
Кількість переглядів
71
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie