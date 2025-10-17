Ольга Горбачова показала дорослих доньок від Нікітіна та як з ними проводить час за кордоном

Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

Українська артистка Ольга Горбачова вперше за тривалий час показала одразу двох доньок від колишнього чоловіка, продюсера Юрія Нікітіна.

Сімейними світлинами артистка поділилася в Instagram. На першому кадрі 11-річна Серафима та 20-річна Поліна бавились. Дівчатка влаштувати жартівливу сцену з емоційною сваркою. До речі, все це відбувалось англійською мовою.

Доньки Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна / © instagram.com/gorbachovaolga

На наступних кадрах Поліна та Серафима мило йшли вулицею і при цьому тримались за руки. Як зазначила Ольга Горбачова, особливо їй подобаються миті, коли доньки не сваряться, а з любов'ю ставляться одна до одної.

"Обожнюю проводити час із цими двома "дурепами". Особливо ходити позаду і насолоджуватися моментами, коли вони не лаються, а любляться", - зазначила артистка.

Доньки Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна / © instagram.com/gorbachovaolga

Зазначимо, Ольга Горбачова виховує двох доньок від продюсера Юрія Нікітіна. Влітку цьогоріч стало відомо, що подружжя розлучається. Після розриву вони залишились в чудових стосунках одне з одним.

До речі, Юрій Нікітін наразі активно допомагає 20-річній доньці будувати музичну кар'єру. Нещодавно продюсер розкрив, скільки коштів вкладає в проєкт Поліни та чи продюсує її.