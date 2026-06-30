Ольга Горбачова показала весілля з ексчоловіком Нікітіним і спантеличила його подарунком на річницю

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

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Українська артистка Ольга Горбачова неочікувано показала весілля з колишнім чоловіком, продюсером Юрієм Нікітіним, і спантеличила його подарунком у річницю шлюбу.

Торік пара оголосила про розрив. Проте, попри розлучення, колишні закохані зуміли зберегти теплі стосунки. Ба більше, вони навіть шанують дати, які були важливими в їхньому сімейному житті. До прикладу, 30 червня Юрій Нікітін та Ольга Горбачова святкували б річницю шлюбу. Попри розлучення, продюсер привітав колишню дружиною та подарував їй букет квітів.

«Дякую Юрію за те, що показує мені і світу інше бачення розлучення і нагадує цими квітами в день весілля: навіть якщо деякі історії завершуються, ми все одно їм вдячні», — поділилась артистка.

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Допис Ольги Горбачової / © instagram.com/gorbachovaolga

Ольга Горбачова також показала кадри з їхнього весілля. Знаменитість була зображена в білій сукні з вельоном, а продюсер — у коричневому костюмі. Поруч із ними позували й їхні доньки.

«Багато років я спостерігала, як вдячність до минулого досвіду — як в роботі, та і в особистому — створювала для Юрія ще прекрасніше майбутнє, і вчилась бути вдячною», — поділилась артистка.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / © instagram.com/gorbachovaolga

Зазначимо, Ольга Горбачова та Юрій Нікітін вперше одружились 2007 року, але згодом розлучились. Вже 2016-го продюсер вдруге повів артистку під вінець. Проте торік у липні пара оголосила, що розлучається знову. У колишнього подружжя є дві спільні доньки — Поліна та Серафима.

До речі, нещодавно Юрій Нікітін чесно зізнався, що досі офіційно не розлучився з Ольгою Горбачовою. Продюсер також здивував почуттями до ексдружини.

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