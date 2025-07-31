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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
2 хв

Ольга Горбачова розсекретила, ким зараз працює та на які кошти живе в США

Ольга Горбачова розповіла про свої бізнеси. Також артистка поділилася планами на майбутнє.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ольга Горбачова

Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

Українська артистка Ольга Горбачова, яка оголосила про розлучення з продюсером Юрієм Нікітіним, розсекретила, ким зараз працює та як заробляє на життя в США.

Знаменитість разом із доньками з початком повномасштабної війни оселилася в США. Артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну говорить, що країна не з бідних і для комфортного життя там треба чимало коштів. Тож, Ольга Горбачова не сидить, склавши руки. У знаменитості є онлайн-школа для жінок, де вона веде курси, а також бренд натуральної косметики. Що ж стосується музики, то на цьому артистка наразі не заробляє.

"У мене є онлайн-школа для жінок, я все ще веду курси. У мене є бренд натуральної косметики, чакральних парфумів і різних екстатичних жіночих засобів. І це все. Я зараз на музиці не заробляю, бо після прощальних концертів не робила жодних шоу. Я дуже довго визначалась, що хочу робити далі, як мене зватимуть, де я це робитиму", - говорить артистка.

Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

Виконавиця поділилася, що на місяць заробляє понад п'ять тисяч доларів. В Україні Ользі Горбачовій було б достатньо цих коштів для комфортного життя. Тим часом у США знаменитість хоче заробляти більше, тож планує влаштовувати тренінги та створювати продукти з афірмаціями вже англійською мовою.

"Заробляю понад п'ять тисяч доларів на місяць. З цього всього можна заробляти і класно жити тут, але для того, щоб жити на тому ж рівні в Америці, мені треба мислити більш масштабно і починати робити продукти з афірмаціями і з тренінгами там, англійською мовою", - говорить артистка.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Олена Шоптенко зізналась, на які кошти живе за кордоном. На початку повномасштабної війни хореографиня виїхала до Австрії, де перебуває й досі.

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