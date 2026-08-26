Ольга Горбачова розсекретила побачення з чоловіками після розлучення і чи в стосунках зараз

Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

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Колишня співачка та телеведуча Ольга Горбачова, яку нещодавно не пустили до одного з закладів Києва, розсекретила побачення з чоловіками після розлучення з продюсером Юрієм Нікітіним.

Торік у липні знаменитість зізналась, що її серце знову вільне, оскільки вона розриває шлюб. Ведуча проєкту «Наодинці з Гламуром» Анна Севастьянова поцікавились, чи, можливо, за цей рік щось змінилось, чи Ольга Горбачова ходить на побачення та чи залицяються до неї чоловіки. Артистка не стала приховувати, а зізналась, що буває по-різному. Як і до неї проявляють інтерес, так і вона це робить: «Буває й так, і так».

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Проте спілкування з чоловіками поки що не переросло в щось серйозне. Ольга Горбачова чесно зізналась, що її серце досі залишається вільним і вона не перебуває в стосунках.

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«Ні, я ні з ким не зустрічаюсь», — запевнила колишня співачка.

Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

Зазначимо, у Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна було доволі насичене спільне життя. Парочка двічі йшла під вінець. Вперше вони одружились 2007 року, але 2009-го подали на розлучення. Врешті, парочка дала стосункам другий шанс. Ольга Горбачова та Юрій Нікітін 2016 року одружились вдруге, однак і цього разу шлюбу настав кінець. Колишнє подружжя виховує двох спільних доньок — Поліну та Серафиму.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ГОРБАЧОВУ НЕ ПУСТИЛИ ДО ЗАКЛАДУ: що персоналу не сподобалося в її образі

Нагадаємо, нещодавно Ольга Горбачова розкрила ім’я відомої української співачки, в яку був закоханий голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм. Артистка також пояснила, як це взагалі сталось.

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