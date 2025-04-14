Ольга Горбачова вперше за тривалий час показала помітно підрослу 10-річну доньку від Нікітіна

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / © instagram.com/gorbachovaolga

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Українська артистка Ольга Горбачова вперше за тривалий час показала, який зараз вигляд має її 10-річна донька від чоловіка, продюсера Юрія Нікітіна.

Знаменитість не з тих, хто активно ділиться сімейним контентом у фотоблогу. Утім, цього разу артистка зробила виняток. Річ у тім, що 10-річна Серафима просить маму створити їй власну сторінку в Instagram. Горбачова поки не готова це дозволити. Натомість артистка пообіцяла доньці публікувати її контент у власному акаунті.

І ось з’явилося перше відео з Серафимою. Дівчинка продемонструвала свій танцювальний талант. Та на відео можна помітити не лише шалені танці доньки Нікітіна та Горбачової, а й те, як вона неабияк змінилася. Так, дівчинка вже помітно підросла та подорослішала.

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“Контент, який вам не потрібен. Заради компромісу в домі, повному майбутніх та минулих зірок. Прохання мати власний акаунт тимчасово відкладено завдяки тому, що ви дивитесь і лайкаєте цей допис. Святі люди. Дай вам Боже здоров’я. І танців. Частіше”, — підписала відео доньки артистка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут потішила контентом із молодшою донькою. Знаменитість разом із 7-річною Євдокією повернулася до України та показала, як вони разом проводили час у Львові.