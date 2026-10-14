Ольга Харлан показала нове фото помітно підрослої 4-місячної доньки і насмішила її першою зачіскою

Ольга Харлан

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Українська фехтувальниця Ольга Харлан показала нове фото помітно підрослої донечки від коханого-італійця Луїджі Самеле.

14 жовтня Аріанні виповнилось рівно чотири місяці. Тож, з цієї нагоди фехтувальниця показала нове фото донечки. Дитина позувала перед об’єктивом фотокамери зі спини, тож обличчя її розгледіти не вдасться. Тим не менш, можна помітити, як за цей час Аріанна вже помітно підросла.

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На світлині донечка Ольги Харлан та Луїджі Самеле вже повзала по підлозі. Дівчинка досліджувала будинок та гралась іграшками.

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До речі, сама ж Ольга Харлан вже намагається робити перші зачіски Аріанні. Хоч волоссячко в неї ще дуже коротке, проте спортсменка змогла зав’язати два хвостики. Щоправда, фехтувальниця зізнається, що вони мають водночас і милий, і кумедний вигляд.

«Сьогодні (14 жовтня — прим. ред.) Арі чотири місяці. Ці хвостики — то все!» — підписала світлину з донькою спортсменка.

Донька Ольги Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Зазначимо, за останні два роки особисте життя Ольги Харлан кардинально змінилось. У вересні 2024-го спортсменка заручилась із Луїджі Самеле. Вже у лютому цього року знаменитість оголосила про вагітність, а в червні народила первістку — доньку Аріанну.

Нагадаємо, нещодавно співачка Гайтана вперше за тривалий час показала помітно підрослу 9-річну доньку. Артистка розсекретила, як за кордоном проводить час із Сапфір-Ніколь.

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