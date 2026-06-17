Ольга Харлан показала виписування з пологового і як її з донькою зустрів наречений-іноземець

Ольга Харлан і її наречений-італієць Луїджі Самеле / © instagram.com/olgakharlan

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Українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася зворушливими кадрами після народження первістки.

Спортсменка, яка 14 червня вперше стала мамою доньки Аріанни, показала момент виписки з пологового будинку. У новому дописі в Instagram Ольга подякувала шанувальникам за численні привітання та вперше продемонструвала, як її з малечею зустрічав наречений — італійський фехтувальник Луїджі Самеле.

На опублікованих кадрах спортсмен дбайливо ніс доньку в автолюльці коридорами пологового будинку, поки новоспечена мама йшла поруч.

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«Дякуємо кожному за привітання. Стільки теплих слів. Їдемо вже додому», — звернулася Харлан до підписників.

Луїджі Самеле з донькою / © instagram.com/olgakharlan

Також олімпійська чемпіонка показала перші фото маленької Аріанни. Обличчя дівчинки батьки поки що не розкривають, однак на кадрах уже можна помітити густе волоссячко новонародженої. Сама Ольга не втрималася від жарту з цього приводу.

«Можна вже коси плести», — написала спортсменка.

Донька Ольги Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Нагадаємо, про народження доньки Ольга Харлан повідомила лише через кілька днів після пологів. Дівчинку назвали Аріанною. Для Харлан та Луїджі Самеле це перша спільна дитина. Пара перебуває у стосунках близько десяти років і заручилася восени 2024 року.

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