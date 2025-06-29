Ольга Харлан приїхала до рідного Миколаєва і розсекретила, як проводить час із близькими

Ольга Харлан

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Українська фехтувальниця Ольга Харлан приїхала до свого рідного міста Миколаїв.

Про це спортсменка розповіла в Instagram, а також опублікувала фото. Зокрема, фехтувальниця нарешті зустрілася з рідними. Ольга Харлан говорить, що дім у Миколаєві – це її особливе місце сили та енергії.

Зокрема, спортсмена насолоджувалася стиглими вишнями, що вже дозріли в мамину саду біля будинку. Тим часом тато Ольги Харлан займався барбекю. Знаменитість говорить, що вона неабияк насолоджується проведеним часом із рідними та цінує такі особливі моменти.

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Ольга Харлан у Миколаєві / © instagram.com/olgakharlan

"Мій дім. Місце сили і енергії. Мамині екскурсії по саду, татове BBQ та безмежна любов від Доббі (песик – прим. ред.). Обожнюю ці моменти!" – ділиться спортсменка.

Ольга Харлан у Миколаєві / © instagram.com/olgakharlan

Зазначимо, з початком повномасштабної війни Ольга Харлан проживає за кордоном зі своїм нареченим-італійцем Луїджі Самеле. Час від часу знаменитість також приїздить до України.

Нагадаємо, нещодавно скандальний блогер Олександр Волошин, який під час війни виїхав за кордон, відповів, чи повернеться до України. Також він зізнався, на які кошти живе.