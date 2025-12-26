- Дата публікації
Ольга Харлан в мінісукні попозувала в обіймах нареченого-красунчика на тлі розкішної ялинки
Спортсменка звернулась до фанів із нагоди Різдва.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан показалась в обіймах нареченого, італійського спортсмена Луїджі Самеле.
Знаменитість поділилась сімейною світлиною у своєму Instagram з нагоди Різдва. Особливе свято спортсменка провела в компанії нареченого-красунчика. Звичайно ж, парочка сфотографувалась на тлі новорічної ялинки, яка, до речі, просто розкішно прикрашена різноманітними іграшками.
Ольга Харлан позувала перед об'єктивом фотокамери в чорній мінісукні, чоботях та з розпущеним волоссям. Тим часом Луїджі Самеле одягнув джинси та білий светр.
Також фехтувальниця звернулась до прихильників із нагоди Різдва. Спортсменка побажала всім гарного святкування: "Щасливого всім Різдва".
Зазначимо, Ольга Харлан та Луїджі Самеле почали зустрічатися 2019 року. У вересні 2024-го пара заручилась. Наразі вони ще поки не укладали шлюб.
