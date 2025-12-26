ТСН у соціальних мережах

Ольга Харлан в мінісукні попозувала в обіймах нареченого-красунчика на тлі розкішної ялинки

Спортсменка звернулась до фанів із нагоди Різдва.

Автор публікації
Валерія Сулима
Ольга Харлан

Ольга Харлан

Українська фехтувальниця Ольга Харлан показалась в обіймах нареченого, італійського спортсмена Луїджі Самеле.

Знаменитість поділилась сімейною світлиною у своєму Instagram з нагоди Різдва. Особливе свято спортсменка провела в компанії нареченого-красунчика. Звичайно ж, парочка сфотографувалась на тлі новорічної ялинки, яка, до речі, просто розкішно прикрашена різноманітними іграшками.

Ольга Харлан позувала перед об'єктивом фотокамери в чорній мінісукні, чоботях та з розпущеним волоссям. Тим часом Луїджі Самеле одягнув джинси та білий светр.

Ольга Харлан та Луїджі Самеле / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан та Луїджі Самеле / © instagram.com/olgakharlan

Також фехтувальниця звернулась до прихильників із нагоди Різдва. Спортсменка побажала всім гарного святкування: "Щасливого всім Різдва".

Зазначимо, Ольга Харлан та Луїджі Самеле почали зустрічатися 2019 року. У вересні 2024-го пара заручилась. Наразі вони ще поки не укладали шлюб.

Нагадаємо, раніше хореограф Макс Чмерковський показав, як із дружиною та трьома синами святкував Різдво в США. Сімейство навіть одягнулося в family look.

