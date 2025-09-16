Ольга Харлан відверто розповіла, чи готується до весілля з нареченим-італійцем

Ольга Харлан з нареченим Луїджі Самеле / © instagram.com/olgakharlan

Реклама

Українська фехтувальниця Ольга Харлан поділилася, на якому етапі підготовка до весілля з італійським спортсменом Луїджі Самеле.

Закохані разом понад п’ять років, а торік Луїджі освідчився своїй обраниці. Відтоді шанувальники з нетерпінням очікують на святкову подію, однак сама Харлан зізнається — вони з нареченим не поспішають, передає 24 канал з-за лаштунків шоу "Хто зверху".

"Ми не поспішаємо з весіллям. Хочеться це зробити для сім’ї, адже італійська родина в мене дуже велика. Треба ще вибрати місце. Мабуть, це все ж буде за кордоном. Але дуже б хотілося відсвяткувати й в Україні", — розповіла спортсменка.

Реклама

Ольга Харлан з нареченим Луїджі Самеле / © instagram.com/olgakharlan

За словами Харлан, після освідчення їхні стосунки з Луїджі вийшли на новий рівень і стали ще міцнішими. Вона наголосила на важливості проходження етапів спільного життя разом з коханим.

"Це дуже великий, важливий та серйозний крок. Класно, що ми проходимо це, і в нас нове життя вже як пари, родини", — щиро поділилася зірка.

Нагадаємо, нещодавно легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала округлий животик і поділилася новиною про поповнення. Зірка щиро зізналася, через що довелося пройти на шляху до батьківства.