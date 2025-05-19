Ольга Харлан заговорила про народження дітей і відповіла, коли зіграє весілля з нареченим-італійцем

Ольга Харлан із нареченим / © instagram.com/olgakharlan

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Українська фехтувальниця Ольга Харлан заговорила про народження дітей, а також відповіла, коли зіграє весілля з нареченим-італійцем Луїджі Самеле.

Коханий освідчився їй ще торік. Знаменитість на проєкті "Ближче до зірок" говорить, що наразі вони готуються до весілля. Закохані планують укласти шлюб або цього року, або трішки перенести подію на наступний. Тим не менш, вони серйозно налаштовані створити сім'ю.

"Готуємося до свята. Може, в цьому році, може, трошки перенесемо. Подивимося, як воно буде", - говорить фехтувальниця.

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Ольга Харлан із нареченим / © Instagram Ольги Харлан

До речі, Ольга Харлан та Луїджі Саламе обговорюють не лише весілля, а й народження дітей. Спортсменка зазначає, що це важливий та серйозний крок, але вони з коханим вже до цього готові. У майбутньому пара також планує жити на дві країни – в Україні та Італії.

"Це такий шлях і крок, який дуже важливий. Тому готові, живемо життя і, дай Боже, щоб все було добре. Я думаю, що на дві країни буде комфортно, тому що ми завжди в переїздах, і мені навіть некомфортно сидіти на одному місці, якщо чесно", - запевнила спортсменка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Гатун прокоментувала чутки про своє весілля. Знаменитість зізналась, чи дійсно вийшла заміж за відомого артиста.