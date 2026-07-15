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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
290
Час на прочитання
1 хв

Ольга Харлан замилувала фото одномісячної доньки й показала її на руках у тата-іноземця

Зіркова родина насолоджується першими тижнями батьківства.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Ольга Харлан

Ольга Харлан

Українська фехтувальниця Ольга Харлан розповіла про особливе свято у родині.

Спортсменка 15 липня привітала свою донечку Аріанну з першим місяцем життя та опублікувала серію ніжних світлин із малечею. Так, у своєму Instagram Харлан розмістила зворушливий колаж із кількох фотографій, на яких крихітка мирно спить, тримає батьків за палець, а також перебуває на руках у мами й тата — італійського фехтувальника та нареченого спортсменки Луїджі Самеле. На світлині також можна побачити напис: «Ми тебе любимо».

«З першим місяцем нашу безцінну дівчинку!» — коротко, але дуже тепло звернулася Ольга до доньки.

Ольга Харлан з родиною / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан з родиною / © instagram.com/olgakharlan

Публікація миттєво зібрала безліч вподобань і привітань. Підписники побажали Аріанні міцного здоров’я, щасливого дитинства та засипали молоду родину компліментами, відзначивши, наскільки ніжними й атмосферними вийшли світлини.

  • Нехай росте здоровою і щасливою

  • Дуже ніжно

  • Дуже гарні ніжні фото. З першим місяцем донечки! Міцного здоров'я, щастя, всього найкращого

Нагадаємо, Ольга Харлан та Луїджі Самеле заручилися у вересні 2024 року. А вже в середині червня цього року спортсменка вперше стала мамою. Відтоді вона дедалі частіше ділиться з шанувальниками сімейними моментами, хоча й досі оберігає особистий простір донечки, не показуючи її обличчя повністю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
290
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