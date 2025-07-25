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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2194
Час на прочитання
1 хв

Ольга Харлан замилувала романтичним фото з нареченим-красенем і публічно звернулася до нього

Спортсменка повідомила про свято у родині.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ольга Харлан з нареченим Луїджі Самеле

Ольга Харлан з нареченим Луїджі Самеле / © instagram.com/olgakharlan

Українська фехтувальниця Ольга Харлан публічно привітала свого нареченого з днем народження, який він святкує 25 липня.

У фотоблогу спортсменка показала романтичне фото з Луїджі Самеле, де вони щасливі та усміхнені постають на узбережжі. У дописі Ольга адресувала імениннику теплі слова та вітання.

"З Днем народження, мій коханий. Дякую, що зробив мене найщасливішою жінкою. Я щасливиця. Безмежно тебе кохаю", — замилувала Харлан.

Ольга Харлан з нареченим Луїджі Самеле / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан з нареченим Луїджі Самеле / © instagram.com/olgakharlan

У коментарях шанувальники долучилися до вітань і водночас засипали пару компліментами.

  • Милі і красиві

  • Наші вітання Луїджі

  • Вітаю з днем народження вашого чоловіка!

Нагадаємо, Луїджі Самеле освідчився Ользі 2024 року. Пара довгий час зберігала стосунки на відстані, та попри це, змогла зберегти щирі почуття. За словами фехтувальниці, весілля вони планують вже зовсім скоро — або цьогоріч, або наступного року. Ба більше, закохані не приховують бажання створити міцну родину й серйозно розглядають можливість народження первістка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2194
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