Ольга Харлан замилувала романтикою з нареченим-іноземцем у казковому місці

Ольга Харлан з нареченим / © instagram.com/olgakharlan

Реклама

Українська фехтувальниця Ольга Харлан вперше за тривалий час показала свого нареченого-італійця, спортсмена Луїджі Самеле.

Разом закохані проводять час у мальовничому місці за кордоном. Ольга поділилася кадрами, як коханий цілує та обіймає її на тлі будинків. А потім перевела камеру на природній пейзаж, на якому видніється захід сонця, гори та озеро. Молодята помилувалися краєвидом та розчулили шанувальників.

«Насолоджуватся моментом», — замилувала підписом знаменитість.

Реклама

Ольга Харлан з нареченим / © instagram.com/olgakharlan

Допис Ольги Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Так, у коментарях юзери написали про справжнє кохання пари та засипали компліментами з побажаннями.

Які ви закохані! Щастя та благополуччя

Ви чудові і гарнюні

Котики

Зазначимо, минулого року італійський фехтувальник Луїджі Самеле освідчився українській спортсменці Ользі Харлан. Попри тривалі стосунки на відстані, пара змогла зберегти взаємну підтримку й теплі почуття. За словами Ольги, весілля вони планують уже зовсім скоро — або наприкінці цього року, або наступного. Ба більше, закохані зізнаються, що мріють про велику родину й серйозно замислюються над народженням первістка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова прийшла на особливу подію з чоловіком і донькою. Зірка вперше за тривалий час вийшла з родиною на публіку.