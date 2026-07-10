Ольга Харлан засвітила обличчя новонародженої доньки від нареченого-іноземця і розчулила зізнанням

Ольга Харлан

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Українська фехтувальниця Ольга Харлан засвітила обличчя новонародженої доньки від нареченого, італійського спортсмена Луїджі Самеле, і зробила щемливе зізнання.

Знаменитість у середині червня вперше стала мамою. У спортсменки та її коханого народилась донечка. Все активніше фехтувальниця починає ділитися контентом із дитиною. Цього разу Ольга Харлан опублікувала серію світлин із крихітною Аріанною.

Ольга Харлан із донькою / © instagram.com/olgakharlan

На знімках і фехтувальниця позувала з новонародженою донечкою, і її коханий. Закохані насолоджувались щемливими моментами батьківства. Окрім того, Ольга Харлан розчулила зізнанням. Спортсменка наголосила, що вони з чоловіком просто безмежно люблять Аріанну.

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Наречений Ольги Харлан з їхньою донькою / © instagram.com/olgakharlan

«Ми й не знали, що можна любити настільки сильно», — поділилась фехтувальниця.

Ольга Харлан із донькою / © instagram.com/olgakharlan

Зазначимо, у середині червня Ольга Харлан народила доньку. Батько дитини — італійський фехтувальник Луїджі Самеле, з яким спортсменка заручена від весни 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно колишній герой шоу «Холостяк» Іраклі Макацарія вперше показав обличчя доньки Ніни. Раніше грузинський бізнесмен та його дружина ретельно її приховували від сторонніх очей.

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