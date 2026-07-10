Ольга Мартиновська розсекретила нову роботу після скандалу через жорстоке поводження з тваринами

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

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Українська шеф-кухарка Ольга Мартиновська розсекретила свою нову роботу.

Знаменитість вирушить працювати за кордон. Зокрема, вона приєднається до команди, що організовує подорожі на яхті Середземним морем. Ольга Мартиновська працюватиме там шеф-кухаркою. Про це розсекретила сама компанія, що організовує подорожі.

«Хорошу подорож запам’ятовують за емоціями. Виняткову — ще й за смаками. Саме тому шеф-кухарем на яхті стане Ольга Мартиновська — людина, яка знає, як перетворити кожен день подорожі на окрему гастрономічну історію», — йдеться в повідомленні.

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Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

Вочевидь, таким чином Ольга Мартиновська вирішила змінити обстановку після скандалу, в який потрапила в червні. Тоді кулінарна експертка в інтерв’ю ведучій Маші Єфросиніній видала, що в дитинстві прив’язувала до хвостів котів петарди та кидала їх через дах. При цьому Мартиновська розповідала це з усмішкою. Такі висловлювання кулінарної експертки шокували Мережу, оскільки це жорстоке поводження з тваринами.

Сама ж Ольга Мартиновська намагалась виправдатися після скандалу, що, мовляв, у своїй розповіді дещо перебільшила. Однак критика не вщухає й досі.

Дісталось тоді й Маші Єфросиніній. Ведуча перепрошувала після скандалу, але українці різко їй відповіли на це.

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