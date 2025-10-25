- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 203
- Час на прочитання
- 1 хв
Ольга Сумська без макіяжу похизувалася подарунком від доньки та як вдома опановувала його
Акторка також розсекретила свою вагу та зріст.
Українська акторка Ольга Сумська похизувалася подарунком, який отримала від доньки.
У фотоблогу артистка розповіла, що у неї з’явився новий тренажер — степер, який купила для неї донька. Тож відтепер вона ретельніше слідкуватиме за активністю. Ба більше, 59-річна Ольга вже продемонструвала одне зі своїх домашніх тренувань, які вона практикує близько місяця. Акторка без макіяжу постала на тренажері, а разом з нею два домашніх улюбленця на руках. Зірка пожартувала, що таким методом навантаження стають ще ефективніше.
«Доця подарувала мамі степер! Рекомендейшен! 15 хв вранці і ввечері! Бадьорить! Мої собаки пильнують! Замість еспандера дві чіхуа-гантельки», — з гумором написала Сумська про свої плани.
У коментарях знаменитість засипали компліментами. До того ж деякі зауважили, що акторка має неперевершений вигляд, і поцікавилася її параметрами. На це Ольга відповіла, що її зріст сягає 180 см, а вага — 80кг.
У Вас навіть це виходить якось аристократично і жіночно. Обожнюю і захоплююсь Вами
Ви дуже струнка
Яка крута штука! Молодець ваша донька
Неймовірна красуня
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська приголомшила новою короткою зачіскою й помилувалася собою у незвичній перуці.