ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
1 хв

Ольга Сумська без макіяжу похизувалася подарунком від доньки та як вдома опановувала його

Акторка також розсекретила свою вагу та зріст.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ольга Сумська

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська похизувалася подарунком, який отримала від доньки.

У фотоблогу артистка розповіла, що у неї з’явився новий тренажер — степер, який купила для неї донька. Тож відтепер вона ретельніше слідкуватиме за активністю. Ба більше, 59-річна Ольга вже продемонструвала одне зі своїх домашніх тренувань, які вона практикує близько місяця. Акторка без макіяжу постала на тренажері, а разом з нею два домашніх улюбленця на руках. Зірка пожартувала, що таким методом навантаження стають ще ефективніше.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

«Доця подарувала мамі степер! Рекомендейшен! 15 хв вранці і ввечері! Бадьорить! Мої собаки пильнують! Замість еспандера дві чіхуа-гантельки», — з гумором написала Сумська про свої плани.

У коментарях знаменитість засипали компліментами. До того ж деякі зауважили, що акторка має неперевершений вигляд, і поцікавилася її параметрами. На це Ольга відповіла, що її зріст сягає 180 см, а вага — 80кг.

  • У Вас навіть це виходить якось аристократично і жіночно. Обожнюю і захоплююсь Вами

  • Ви дуже струнка

  • Яка крута штука! Молодець ваша донька

  • Неймовірна красуня

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська приголомшила новою короткою зачіскою й помилувалася собою у незвичній перуці.

Дата публікації
Кількість переглядів
203
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie