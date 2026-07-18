ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Ольга Сумська емоційно привітала коханого Борисюка з 63-річчям і похизувалась його талантом

У Віталія Борисюка день народження. Ольга Сумська однією з перших привітала коханого.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska

У родині української акторки Ольги Сумської особливе свято. У чоловіка артистки — актора Віталія Борисюка — день народження.

Так, 18 липня коханому знаменитості виповнюється вже 63 роки. Ольга Сумська однією з перших привітала обранця з важливою датою. Акторка присвятила чоловікові емоційний допис в Instagram.

Зокрема, артистка показала їхні спільні розваги. Знаменитість поділилась кадрами, як вони їхали в авто. Ольга Сумська однозначно не засумує в компанії Віталія Борисюка, оскільки той у дорозі розважає її виконанням різноманітних пісень. Актор настільки чудово співає, що користувачі зізнавались, що в нього талант.

Окрім того, артистка адресувала коханому ніжні та теплі слова з привітаннями. Ольга Сумська звернулась до чоловіка та зазначила, що обожнює миті, проведені з ним. Також знаменитість побажала Віталію Борисюку творчого, яскравого та насиченого життя. А сама ж артистка буде поруч та підтримуватиме обранця.

«Мій рідний Вітасік, з твоїм днем! Люблю ці прекрасні миті життя… Нехай воно буде насиченим, творчим, яскравим… І моя любов буде з тобою завжди і скрізь», — звернулась до чоловіка артистка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ада Роговцева святкувала день народження. Знаменитості виповнилось 89 років. Рідні артистки зворушили її привітаннями та показала архівні сімейні фото.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie