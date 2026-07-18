Ольга Сумська емоційно привітала коханого Борисюка з 63-річчям і похизувалась його талантом

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska

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У родині української акторки Ольги Сумської особливе свято. У чоловіка артистки — актора Віталія Борисюка — день народження.

Так, 18 липня коханому знаменитості виповнюється вже 63 роки. Ольга Сумська однією з перших привітала обранця з важливою датою. Акторка присвятила чоловікові емоційний допис в Instagram.

Зокрема, артистка показала їхні спільні розваги. Знаменитість поділилась кадрами, як вони їхали в авто. Ольга Сумська однозначно не засумує в компанії Віталія Борисюка, оскільки той у дорозі розважає її виконанням різноманітних пісень. Актор настільки чудово співає, що користувачі зізнавались, що в нього талант.

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Окрім того, артистка адресувала коханому ніжні та теплі слова з привітаннями. Ольга Сумська звернулась до чоловіка та зазначила, що обожнює миті, проведені з ним. Також знаменитість побажала Віталію Борисюку творчого, яскравого та насиченого життя. А сама ж артистка буде поруч та підтримуватиме обранця.

«Мій рідний Вітасік, з твоїм днем! Люблю ці прекрасні миті життя… Нехай воно буде насиченим, творчим, яскравим… І моя любов буде з тобою завжди і скрізь», — звернулась до чоловіка артистка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ада Роговцева святкувала день народження. Знаменитості виповнилось 89 років. Рідні артистки зворушили її привітаннями та показала архівні сімейні фото.

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