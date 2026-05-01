Ольга Сумська емоційно висловилася про доньку в Росії: "Це моє рідне дитя"

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та Антоніна Паперна

Акторка Ольга Сумська різко відреагувала на запитання про старшу доньку Антоніну Паперну та пояснила, чому мовчить.

Тема її сім’ї знову опинилася під прицілом публічності. Під час одного зі світських заходів у столиці акторці поставили пряме запитання про доньку. Йшлося про Антоніну Паперну, яка давно живе в Росії, зокрема чи відбулися їхні особисті зустрічі останнім часом. Сумська не стала розвивати розмову і дала зрозуміти, що нічого не розголошуватиме.

«Я не хочу жодного слова говорити, тому що кожна фраза одразу летить у простір», — сказала вона в коментарі проєкту «Ранок у великому місті».

Втім, повністю уникнути теми акторці не вдалося. Вона все ж прокоментувала хвилю критики, яка не вщухає довкола її родини через вибір доньки жити в РФ. Сумська не приховує: цей тиск вона відчуває постійно, але намагається не дозволяти йому керувати емоціями.

«Я бажаю собі передусім витримки. Я намагаюся бути сильною, не реагувати на той гейт, який повсякчас виникає навколо нашої родини. І я мрію просто обійняти своїх рідних. Це моє рідне дитя, а я мама і я переживаю за них», — зізналася вона.

Ольга Сумська з донькою Антоніною / © instagram.com/tony__pepper

Старша донька акторки Антоніна Паперна вже багато років живе в Росії, де будує акторську кар’єру. Після початку повномасштабної війни вона залишилася там, що й викликало хвилю обговорень і критики в бік родини Сумської. Сама ж акторка раніше неодноразово наголошувала, що для неї найважливіше — безпека та добробут її дітей.

