Ольга Сумська на тлі масованих атак РФ зізналася, чи планує виїжджати з Києва

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

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Українська акторка Ольга Сумська відверто розповіла, як переживає чергові масовані російські обстріли столиці та чи замислюється над переїздом з Києва.

За словами народної артистки, її родина живе неподалік Лук’янівки — району, який регулярно опиняється під ворожим ударом. Зірка з болем говорить про наслідки атак, адже добре знає місця, які були пошкоджені.

«Ми мешкаємо якраз менш ніж в кілометрі від епіцентру. Лук’янівка наша рідна, наш риночок, всі ці будівлі. Ми вибігали з квартири під вибухи, сідали в ліфт. Але це ж не вперше. Скільки разів люди відновлювали торговельні місця, реставрували, скільки зазнавали збитків. І все одно все згоріло. Знову і знову гатять саме туди», — поділилася акторка в інтерв’ю blik.ua.

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Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Під час повітряних тривог Сумська разом із чоловіком, актором Віталієм Борисюком, та домашніми улюбленцями спускається в укриття. Раніше до них приєднувалася й молодша донька Ганна, однак нині вона вже живе окремо. Попри постійну небезпеку та погрози нових атак, артистка не планує залишати столицю. За її словами, робота та гастрольний графік не дозволяють переїхати в інше місце.

«Не виїжджаємо, будемо просто обережні, спускатись в паркінг. Ми не маємо зараз можливості кудись їхати, тому що в нас гастролі, в нас робота. І навіть в цей страшний час люди все одно знаходять можливість відвідати театр, за що їм надзвичайно вдячні. Якісь збори ми можемо наживо зібрати», — зазначила Сумська.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська також здивувала зізнанням про сімейне життя з чоловіком Віталієм Борисюком. Акторка розповіла, що вже тривалий час вони сплять в окремих спальнях і пояснила причину.

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