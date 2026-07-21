Ольга Сумська напередодні 60-річчя блиснула фігурою у купальнику й здійснила давню мрію

Ольга Сумська

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Українська акторка Ольга Сумська потішила шанувальників атмосферними світлинами з літньої відпустки за кордоном.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала серію кадрів із турецького Бодрума. На фото 59-річна артистка позує на узбережжі в чорному купальнику, доповнивши образ червоним парео та сонцезахисними окулярами. На тлі мальовничих скель і бірюзового моря Сумська продемонструвала струнку фігуру.

На інших світлинах акторка з’явилася у легкій напівпрозорій накидці поверх купальника. Зірка прогулювалася територією готелю, прикрашеною рожевими пелюстками, та зізналася, що ця поїздка стала для неї особливою.

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«Це була моя мрія», — лаконічно написала Ольга.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Підписники та зіркові колеги засипали артистку компліментами, захоплюючись її красою.

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Втім, відпустка знаменитості вже завершилася. Після повернення до України Ольга Сумська вирушила до Карпат, де зустрілася зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. Подружжя провело час разом і насолодилося відпочинком у басейні одного з готелів.

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