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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Ольга Сумська напередодні 60-річчя блиснула фігурою у купальнику й здійснила давню мрію

Акторка поділилася ефектними кадрами з відпочинку в Туреччині.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Ольга Сумська

Ольга Сумська

Українська акторка Ольга Сумська потішила шанувальників атмосферними світлинами з літньої відпустки за кордоном.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала серію кадрів із турецького Бодрума. На фото 59-річна артистка позує на узбережжі в чорному купальнику, доповнивши образ червоним парео та сонцезахисними окулярами. На тлі мальовничих скель і бірюзового моря Сумська продемонструвала струнку фігуру.

На інших світлинах акторка з’явилася у легкій напівпрозорій накидці поверх купальника. Зірка прогулювалася територією готелю, прикрашеною рожевими пелюстками, та зізналася, що ця поїздка стала для неї особливою.

«Це була моя мрія», — лаконічно написала Ольга.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Підписники та зіркові колеги засипали артистку компліментами, захоплюючись її красою.

  • Дуже красиво і романтично. Насолоджуйся

  • Ви, як Катрін Денев чи Моніка Беллуччі, — будь-який вік вас прикрашає. Ви неймовірна!

  • Ну яка краса. Мрії мають здійснюватися

  • Ви, як вино — з роками тільки кращаєте

Втім, відпустка знаменитості вже завершилася. Після повернення до України Ольга Сумська вирушила до Карпат, де зустрілася зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. Подружжя провело час разом і насолодилося відпочинком у басейні одного з готелів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
122
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