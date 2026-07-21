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- Гламур
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Ольга Сумська напередодні 60-річчя блиснула фігурою у купальнику й здійснила давню мрію
Акторка поділилася ефектними кадрами з відпочинку в Туреччині.
Українська акторка Ольга Сумська потішила шанувальників атмосферними світлинами з літньої відпустки за кордоном.
У своєму Instagram знаменитість опублікувала серію кадрів із турецького Бодрума. На фото 59-річна артистка позує на узбережжі в чорному купальнику, доповнивши образ червоним парео та сонцезахисними окулярами. На тлі мальовничих скель і бірюзового моря Сумська продемонструвала струнку фігуру.
На інших світлинах акторка з’явилася у легкій напівпрозорій накидці поверх купальника. Зірка прогулювалася територією готелю, прикрашеною рожевими пелюстками, та зізналася, що ця поїздка стала для неї особливою.
«Це була моя мрія», — лаконічно написала Ольга.
Підписники та зіркові колеги засипали артистку компліментами, захоплюючись її красою.
Дуже красиво і романтично. Насолоджуйся
Ви, як Катрін Денев чи Моніка Беллуччі, — будь-який вік вас прикрашає. Ви неймовірна!
Ну яка краса. Мрії мають здійснюватися
Ви, як вино — з роками тільки кращаєте
Втім, відпустка знаменитості вже завершилася. Після повернення до України Ольга Сумська вирушила до Карпат, де зустрілася зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. Подружжя провело час разом і насолодилося відпочинком у басейні одного з готелів.