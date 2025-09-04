Ольга Сумська неочікувано показалася з ексчоловіком та публічно звернулася до нього

Ольга Сумська та Євген Паперний

Українська акторка Ольга Сумська публічно звернулася до свого колишнього чоловіка, народного артиста Євгена Паперного.

Знаменитість привітала ексобранця з важливою подією. Євген Паперний 3 вересня відсвяткував день народження. Ба більше, цьогоріч в актора був ювілей – йому виповнилося 75 років.

Тож, Ольга Сумська привітала ексчоловіка з днем народження. У соцмережі Threads вона опублікувала їхні спільні фото, які були зроблені під час роботи в театрі. До речі, на одному з кадрів артиста постає і з колишнім чоловіком, і з нинішнім. Ольга Сумська звернулася до Євгена Паперного та адресувала теплі слова. Артистка побажала йому міцного здоров'я та нових кар'єрних звершень. Також знаменитість зазначила, що в Євгена Паперного дійсно неймовірний талант, і спільна робота з ним є цікавою та натхненною.

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та Євген Паперний

"Вітаємо народного артиста України Євгена Паперного з ювілеєм! Скільки цікавих, творчих, натхненних подій було і, дай Боже, буде! Дякуємо Євгену Васильовичу за його неймовірний талант, незабутнє партнерство в чудових виставах! Многая літа, сил, здоров'я, нових звершень!" – звернулася до колишнього чоловіка акторка.

Євген Паперний

Зазначимо, Ольга Сумська та Євген Паперний перебували в шлюбі від 1989-го до 1991 року. У червні 1990-го у них народилася спільна донька Антоніна. Згодом пара розлучилася. Ольга Сумська 1996 року вдруге вийшла заміж. Чоловіком артистки став актор Віталій Борисюк, від його 2002 року вона народила доньку Ганну.

Нагадаємо, нещодавно Росія масовано обстріляла Київ. Ворожі "прильоти" були поруч із будинком, де з сім'єю мешкає Ольга Сумська. Акторка ділилася, як вони пережили жахливу ніч у Києві.